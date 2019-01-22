Совещание у Президента по проекту закона "О государственной службе"

Доходы госслужащих могут расти или падать только в соответствии с ростом или падением жизненного уровня всего населения. Такую принципиальную задачу поставил Президент на совещании по проекту закона "О государственной службе".

Этот документ должен стать прочной основой для качественной работы белорусских руководителей, создать условия для принятия управленцами честных и справедливых решений. Эффективная кадровая политика определяет авторитет всей системы власти. Поэтому уровню подготовки специалистов госреестра всегда уделялось большое внимание. В комплексе навыков здесь ценится не только чистый профессионализм, но и высокие моральные качества. Повышенные требования к служебной дисциплине госслужащих по аналогии с военной службой предлагают ввести и разработчики законопроекта. Над документом работали ученые и эксперты, которые преимущественно не заняты на государственной службе. Недопустимо создавать подобные документы "под себя" - еще одно требование Президента. Как и создание целостной системы, в которой справедливо будут сбалансированы права и обязанности чиновников.

Проект закона, представленный на рассмотрение, закрепляет целостную систему госслужбы, которая делится на три отдельных направления: государственная гражданская служба, военная служба и служба в военизированных организациях. Причем для всех предусмотрены повышенные дисциплинарные и этические требования.





