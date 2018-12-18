Президент: В спорте будем платить много только за результат

Развитие спорта всегда было и остается неизменным приоритетом государственной политики. Главный показатель в спорте высших достижений - это результаты, а они сегодня оставляют желать лучшего. Это уж точно не та отдача, учитывая уровень финансовой поддержки. К успешным видам можно отнести теннис, прыжки на батуте, борьбу. Радуют и легкоатлеты. А такие традиционно сильные для страны виды спорта, как стрельба, гимнастика и плавание, лишь изредка попадают на пьедестал мировых первенств.Требование Президента неизменно - должен быть результат, только в этом случае стоит рассчитывать на поддержку. За 185 дней до старта II Европейских игр Глава государства проводит ревизию проблемных вопросов в отрасли.



13 медалей белорусы завоевали на Олимпиаде в Пекине, в Лондоне в активе наших спортсменов было 10 наград, а в Рио-де-Жанейро и того меньше - 9. При этом за последние 10 лет количество учащихся в специализированных учебно-спортивных учреждениях сократилось на 6 тысяч человек, а количество штатных тренеров-преподавателей при этом увеличилось на 674 человека. Т.е. отбор атлетов стал более качественным, как и их подготовка.



Но проблем еще хватает. Подготовка спортсменов, поиск перспективных кадров и качество подготовки самих тренеров - это список приоритетных задач для страны.



В преддверии II Европейских игр Глава государства поручил устранить все нерешенные вопросы вокруг этого мультиспортивного форума - от инфраструктуры до нюансов, связанных с логистикой. Для Беларуси это проект имиджевый. Ведь по качеству организации таких масштабных форумов судят в целом о странах. Не менее важен и спортивный результат. На домашних аренах от наших атлетов болельщики ждут побед.