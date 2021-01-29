Совещание у президента по вопросам совершенствования законодательства

Закон должен быстро выявлять и пресекать любые действия, направленные против государства. Накануне президент потребовал устранить все пробелы в правовом поле, которые не позволяют дать должный отпор попыткам дестабилизации обстановки в стране.

Акценты Александра Лукашенко понятны: минувший год стал серьезным вызовом для всех. Президент уверен: важно не только реагировать адекватно, но и работать на упреждение. Многие предложения на злобу дня учтены в обновленных административных кодексах, в поправках к уголовным законам. Но важно еще раз взглянуть на действующие правовые нормы, чтобы исключить все недочеты, в том числе учесть европейский опыт реагирования на попытки дестабилизации внутриполитической ситуации.