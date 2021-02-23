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Совместные проекты, торговля и интеграция. Итоги переговоров лидеров Беларуси и России
Накануне же в Сочи переговоры длились более 6 часов - говорили об интеграции, экономике, совместных проектах и международной повестке. Такой насыщенной получилась беседа лидеров Беларуси и России.
Встреча президентов Беларуси и России в Сочи продолжалась более 6 часов
Сам факт, что главы государств увиделись с глазу на глаз в это непростое время, уже подчеркивает уникальность встречи. Чтобы обсудить актуальную повестку, скоординировать усилия по многим вопросам, политикам не важны формальности - отсутствовал регламент и дресс-код, а локациями для переговоров стали даже горные склоны.
Что обсуждали президенты в Сочи: интеграция, экономика, международная повестка
Что обсуждали президенты в Сочи? Прошлый год был сложным для экономик. Но даже на фоне пандемии удалось сохранить хорошую динамику - не заморозили двусторонние проекты (вспомним открытие атомной станции), не сильно потеряли в торговле (она сложилась на уровне 29 миллиардов долларов). Такое компактное государство, как Беларусь - четвертый по значимости торговый партнер России.
Обсудили главы государств в том числе интеграционную повестку. Ранее было обозначено около 30 направлений по развитию сотрудничества, дорожных карт. Правительства двух стран поработали над их ребрендингом.
Эксперты об итогах переговоров
Экспертное сообщество говорит об итогах переговоров в Сочи. Наряду с экономической и интеграционной повесткой обсуждения идут в контексте безопасности. Давление зарубежных партнеров, санкции, протестные движения и информационная война по одним и тем же сценариям - все эти вызовы требуют дополнительной координации совместных действий в рамках Союзного государства.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Практически все крупные игроки включились в передел мира и расширение своих зон влияния. В этих условиях военная безопасность выходит на первый план. Здесь в рамках ОДКБ и России, и Беларуси есть что обсуждать. И это не терпит отлагательств. Но не в меньшей степени мы должны обращать внимание и на информационную безопасность, консолидируя и свои позиции, и свои представления о том, на каких принципах мы будем строить и Союзное государство, и ЕАЭС".
Производство российской вакцины в Беларуси начнется в марте
Еще одна договоренность глав государств касается вакцинирования. Россия уже передала Беларуси технологии для производства препарата "Спутник V". В нашей стране его выпуск планируют начать в марте.
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