Итоги визита Александра Лукашенко в Москву обсуждают эксперты

80 % союзных программ реализованы. Почти 50 млрд долларов торгового оборота. Связи - больше 8 тыс. белорусских и российских предприятий. И дальше - курс на сближение в промышленной кооперации, бизнесе, и, конечно, общей безопасности. Этот Высший госсовет, который завершился накануне, можно назвать своеобразным подведением итогов.

События, которые предшествовали всему, были чрезвычайно насыщенными. За несколько дней появилась информация о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. 3 апреля на одном из российских полигонов стартовало обучение белорусских военных работе с "Искандерами". В этот же день в Минске встретились главы российской разведки и белорусского Комитета госбезопасности.

И вот, как логичный итог - сейчас прозвучали тезисы о принятом решении подготовить новую концепцию безопасности Союзного государства. Все это ответы на заявления оппонентов о том, что Беларусь и Россия в этом вопросе существует "больше на бумаге", чем в реальности. Катерина Круталевич продолжит.

Для журналистов в этом визите было много поводов для слова "эксклюзив". И переговоры ночью, накануне основного госсовета, они закончились в 2:00. И заявления о том, что "Лукашенко радикал в вопросе ядерного оружия". И шутки президентов про конец месяца и "отрабатывание зарплаты".

KPI, если переводить на бизнес-язык, у этой "зарплаты" действительно максимальный.

Если в 2022 году президенты встречались больше десяти раз, то в 2023-м, цифра вырастет еще. Стороны это подтвердили. Чем хорошо? Тем, что ни одна союзная программа "от ветеринарных до оборонных" не буксует, когда контроль идет такого уровня и так часто.

Это были результативные переговоры по всем вопросам, а их там больше десятка, мы достигли согласия. Конечно, мы особо не раскрываем тематику, но в ближайшее время вы все это услышите и увидите. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Что нужно Беларуси и России сейчас? Интеграция в энергетической сфере. Проще говоря, отсутствие газовых споров.

Производственная кооперация - как можно больше совместных предприятий, друг друга дополняющих, чтобы покупать минимум "вне союза". И, конечно, общая оборона.

Россия тоже заинтересована, чтобы в Европе и даже целиком в Евразии ситуация скорее шла по снижению напряженности, снижению военной напряженности, снижению геополитической напряженности. Я думаю, поэтому был сделан такой шаг по размещению тактического ядерного оружия на территории Беларуси исключительно для того, чтобы снизить градус геополитической напряженности для того, чтобы уменьшить опасения членов Союзного государства в том, что могут быть какие-то негативные проявления на внешних границах Союзного государства. Максим Чирков, доцент экономического факультета МГУ, политолог

Учения НАТО вблизи Балтийской косы можно рассматривать как прямую угрозу для Калининградской области. У наших границ сосредоточены больше 36 тысяч иностранных военных.

Польша месяц назад, кроме того, что практически перекрыла транспортное сообщение, стала размещать противотанковые укрепления. Вообще не похоже на стремление к диалогу. В такой ситуации союзная обороноспособность, конечно, становится вопросом номер один.

Подчеркну, что Беларусь и Россия делают все возможное для того, чтобы остановить эту негативную тенденцию в развитии военно-стратегической ситуации не только в нашем регионе, но и в целом в мире. Поэтому внимание к решению ВГС будет очень серьезным, и эти решения будут очень серьезно анализироваться в Вашингтоне, в Лондоне, в Брюсселе и ряде других столиц. Также как и нашими дружественными странами - Китайской Народной Республикой, Индией, Бразилией и рядом африканских стран. Поэтому в настоящее время, конечно, перспективы охлаждения ситуации, нормализации слабо просматриваются. Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности

У них есть непреодолимые желание продвинуть свою инфраструктуру как можно ближе границам Российской Федерации. И вот вступление 4 апреля 2023 года Финляндии в состав НАТО увеличил практически в два раза соприкосновение государств, входящих блок НАТО, на границе с Российской Федерацией, тем самым создавая высокую степень напряжения на западных границах Союзного государства. Польша, Украина, Литва довольно активно проводят русофобскую политику, постоянно находятся в режиме нападок на Республику Беларусь, и, естественно, что подобного рода геополитическая ситуация не способствует стабильности в Европе в целом. Андрей Кошкин, военный политолог

Отсюда и ответы по поводу ядерного оружия. В Сети растащили на цитаты заявления белорусского Президента о том, как действительно следовало бы поступить, если бы американцы не ставили весь мир под угрозу в угоду идеи его однополярности.

Я считаю, что ядерное оружие надо в течение буквально некоторого времени свезти в одну кучу и уничтожить. Вот и все. А болтать языком, типа как этот наш товарищ [Макрон - Прим. Ред.] умеет делать, все специалисты. Поэтому хорошо, давайте соберем все в кучу и уничтожим. Это самый лучший вариант. А пока мы делаем так, как делают они. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Коснулись во время проведения Высшего госсовета и темы терроризма. Сейчас это единственный механизм, которым могут действовать западные спецслужбы

В покое нас не оставят. Главное, схроны, что в Беларуси, что в России оружия и взрывчатки есть. Заходят, берут - вот как и в Питере произошла ситуация. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Речь идет о взрыве на творческом вечере российского военкора в одном из питерских кафе. Владлену Татарскому передали в подарок статуэтку, которая взорвалась через несколько минут. 30 человек пострадали, военкор погиб. Подозреваемой в совершении теракта, 26-летней Дарье Треповой, которая и принесла подарок, предъявили обвинение. Ее уже арестовывали за участие в несакционированных митингах против СВО. За эти же акции задерживался ее муж. В итоге - трагический результат. Эмоционально нестабильные люди становятся "игрушками" в руках подготовленных профессионалов, говорят военные эксперты. Такие же проблемы сейчас актуальны и для Беларуси - терроризм и экстремизм

После размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси, да и до этого, понятно всем, что победить военным путем Беларусь и Россию невозможно, с учетом той модернизации армии, с учетом силы нашей армии, с учетом того вооружения, которое уже даже сейчас имеется у нас, это невозможно. После размещения тактического ядерного оружия планы на вторжение в Беларусь равны практически нулю. Но риски остаются. Значит, на что будет сделана ставка - на раскол страны и на терроризм и экстремизм. Впереди 2024 год, выборы. Впереди 25-й год, выборы - и в России выборы, и в Беларуси. Значит, будут пытаться дестабилизировать. Но вот эта совместная работа будет нарастать, увеличиваться для того, чтобы наши граждане спали спокойно, чтобы не было терактов, чтобы не было экстремизма. А люди должны понимать - попытки такие будут. Поэтому каждый человек в стране должен быть внимательным. Надо любую информацию всегда давать нашим спецслужбам. Они сильные, они нас спасали уже не один раз. Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси

Это относится и к миграционной политике двух стран. О таких вещах, как дестабилизация общества, как правило, много думают те, кто в стране жить не собирается. У Треповой тоже был билет в Узбекистан. "Это не мое государство, это не моя родина" - казалось бы, внутреннее ощущение каждого. Но когда нечего терять и никого не жалко, ошибки становится совершать гораздо проще

Когда человек уезжает с Родины, он отрывается не только от своей земли, от своей семьи, от рода, то, соответственно, страну пребывания он воспринимает не как место, которое дало ему жизнь, а как место, которое нужно использовать в качестве определенного ресурса. И соответственно, он не знает тех людей, которые тут проживают. Таким человеком управлять намного легче, потому что той ценности это окружение для него не несет, когда он приезжает куда-либо. Он не знает этих людей, не знает соседей, не знает никого, и, соответственно, им легче манипулировать. И эти люди очень часто становятся в политических играх очень легкой добычей. Маргарита Павлова, член комитета Совета Федерации Федерального собрания России

Об этом Президент тоже скажет - бороться за людей в медиапространстве. Новости сейчас - это не формат двухлетней давности. Все стало гораздо быстрее и люди должны видеть. Про тот же терроризм: какими кошмарными поступками прикрываются светлые идеи мира во всем мире. У Беларуси и России для этих целей в том числе должен появиться новый медиахолдинг. Ну и конечно, первостепенная задача стран в этой ситуации - обособиться экономически.

Отсюда такое внимание промышленной кооперации. Почти 4 миллиарда долларов инвестиций за 2022-й пришли из России в Беларусь. Форумы регионов, прямые связи между заводами, у всего этого одна задача - замкнуть производственные цепочки внутри стран. Не покупать за рубежом ничего - от гаек до микрочипов - не зависеть от поставок. Тем более, что все действительно возможно

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/b61/v6jktt0fauftgqahir2xt2kp4m03wmdh.jpg

Беларусь является безусловным флагманом этого процесса. И еще со второй половины девяностых Беларусь сделала ставку на воссоздание мощной промышленной базы и соответственно результатом стало то, что Беларусь обеспечивает своими товарами как промышленными, так и сельскохозяйственными не только себя, но в значительной степени и Россию. В России любят белорусские товары - они уже стали настоящим брендом позитивным. Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ

