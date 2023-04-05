Союзные программы реализованы на 80 % - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Беларусь и Россия смогут преодолеть все возникающие трудности. Об этом он заявилна переговорахс Президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, сообщает БЕЛТА.

"Мы все это преодолеем. И тот, кто надеется или прогнозировал, что мы рухнем, - ничего мы не рухнули. Да, будет непросто. А когда было просто? Мы выдержим и сделаем все даже в микроэлектронике, где мы с вами год назад, встречаясь в вашем кабинете, как раз обсуждали, что нам делать. Оказывается, и здесь нашли возможность работать. И ракеты летают, и боевая техника передвигается и у нас, и у вас. Так что все мы преодолеем, надо немножко времени. А завтра подведем итоги, что мы сделали. Мы точно отработали зарплату, которую нам платят", - подчеркнул белорусский лидер.

Он напомнил, что ранее Беларусь и Россия приняли 28 союзных программ в рамках развития Союзного государства, оставив, по предложению Владимира Путина, в стороне "те высоты, которые мы долго не могли взять и не можем сейчас". "Тогда по вашему предложению (здесь как раз) - вы сказали: "Ну, если не можем, чего мы топчемся на одном месте, давайте сделаем то, что можем. И мы определили 28 союзных программ", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что уже реализовано 80% из союзных программ. И частые встречи с Владимиром Путиным как раз были связаны с тем, чтобы не было торможения при их выполнении. "Если где-то они споткнулись, уперлись (правительства), мы сразу встречались и, принимая решение, давали им ход для реализации этих программ. Мы целенаправленно, договорившись, два года упорно работали над этими программами, - заявил белорусский лидер. - И завтрая, готовясь к этому мероприятию, заметил, что это впервые такое мероприятие, где мы больше будем говорить, подводя итоги. Уже меньше будет проблемных вопросов. Они, конечно, есть. Появляются все больше и больше, поскольку мы развиваемся. Да и подкидывают нам эти вопросы".

Глава белорусского государства отметил, что внимательно наблюдал за поездкой Владимира Путина в Тулу, где он посетил завод железнодорожного машиностроения. "Очень правильная, хорошая поездка. Опять же, уже рабочий класс нас поворачивает к импортозамещению. Вы правильно тогда сказали, приводя в пример сельское хозяйство. Все пугали голодом, холодом. Сегодня уже хлеб некуда девать в России. Когда такое было, такой урожай огромный!? Поэтому точно так будет и в промышленности".