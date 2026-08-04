Создание Академии интеллектуальных технологий обсудят на совещании у Президента Беларуси

Тема создания в Беларуси нового вуза - Академии интеллектуальных технологий - вынесена на совещание у Президента Беларуси Александра Лукашенко, пишет БЕЛТА.

К дискуссии приглашены в том числе руководство правительства, Администрации Президента, Национальной академии наук, профильных министерств и вузов.

Глава государства в первую очередь подчеркнул, что новое образовательное учреждение должно иметь прикладное назначение. "Не исключаю, что в этом научном центре будет немало элементов фундаментальных. Но должно быть прикладное направление, для жизни. Желательно не на отдаленную перспективу, - обратил внимание Президент. - Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра".