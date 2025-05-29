Создание собственного космического агентства - тема совещания у Лукашенко

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Создание в стране собственного космического агентства стало одной из тем совещания Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров, пишет БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что еще в советское время в Беларуси сложилась космическая отрасль с внушительной составляющей в сферах обороны, науки, связи и других областях.

"За годы суверенного развития мы прилично продвинулись в этих направлениях, особенно сейчас, находясь под санкциями. Ведем работы по созданию российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения. Практически все наиболее важные компоненты подобного спутника создаются в Беларуси и вывешиваются на российскую платформу, - сказал Президент. - При этом большую часть целевой аппаратуры изготавливает наш "Пеленг". В разработке находятся три космические программы Союзного государства".

Сейчас основные функции по регулированию космической деятельности выполняет Национальная академия наук. То есть система управления работает и на данный момент.