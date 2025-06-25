Создание совместных предприятий Беларуси и Кубы - лучшее решение для противостояния санкциям

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Создание совместных предприятий Беларуси и Кубы - одно из лучших решений, чтобы противостоять санкциям. Такое мнение выразил Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес 25 июня по итогам переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко во Дворце Независимости, сообщает БЕЛТА.

Состоявшуюся встречу с белорусский лидером он назвал "отличной" и подчеркнул, что таким образом страны открывают новую веху в двусторонних отношениях, который развиваются динамично, в том числе благодаря усилиям правительств Беларуси и Кубы. "Эти отношения основаны на традиционных узах дружбы и уважения между народами двух стран. Нынешний визит служит тому подтверждением", - отметил Мигель Диас-Канель Бермудес.

По его словам, во время переговоров был рассмотрен широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на отдельные аспекты, требующие принятия решений. "Мы обменялись видением по весьма сложной международной обстановке и о способах наращивания нашего сотрудничества по многим сферам", - сказал он. Речь шла, в частности, о таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, биотехнологии, фармацевтика, туризм, строительство, спорт, образование.

"Мы уделили особое внимание оценке инициатив, содействующих наращиванию торгово-экономических отношений между странами, - сказал Президент Кубы. - Это позволит внести вклад в более эффективное совместное противодействие несправедливым и незаконным санкциям, навязанным нашим странам. Я считаю, что одно из решений, озвученных Президентом Александром Лукашенко, - о создании совместных предприятий - это одно из лучших решений для того, чтобы противостоять санкциям, с помощью которых нас хотят поставить на колени. Но мы этого не допустим".