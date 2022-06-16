"Спать не могу из-за этого ЦТ". Лукашенко о необходимости четко определиться с формой вступительных испытаний

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым четко определиться с подходами к организации вступительных испытаний в вузы, так как централизованное тестирование имеет как преимущества, так и недостатки. Об этом он заявил, заслушивая доклад об интеграции биологии и медицины, сообщает БелТА.

"Меня эта проблема постоянно волнует. Честно говоря, я спать не могу из-за этого ЦТ, насколько оно соответствует тому уровню, что нам нужен при отборе лучших ребят в вузы. Откровенно скажу, очень пока я критически отношусь к этой организации вступительных испытаний наших молодых людей. Но и в ЦТ, мы видим это, есть очень много положительного. Вот что делать на сегодняшний день? Это последний год, когда мы должны дать ответ на этот вопрос", - сказал Президент.

Участники мероприятия - министры здравоохранения и образования Дмитрий Пиневич и Андрей Иванец, а также ректор БГУ Андрей Король и декан биологического факультета этого вуза Вадим Демидчик.

Александр Лукашенко пояснил, почему пригласил ректора БГУ и декана биологического факультета: "Мы попробовали (вы тоже занимались этим специфическим методом, не будем пока обозначать это) отобрать ребят самых лучших для того, чтобы они могли заниматься соответствующими науками. Прежде всего биологические, связанные со здравоохранением, наукой, другими разработками. Мы попробовали другие методы. Естественно, это небольшое количество людей. И я убежден, что там отобраны лучшие. Потому что все-таки к отбору брали тех, кто на олимпиадах уже побеждал. Это ребята уже продвинутые. Их главное не потерять для страны. Но уже вот столкнулись с первым опытом".

По словам Президента, этот опыт важен тем, что нам надо посмотреть, как его использовать дальше. "То есть вступительные испытания должны быть в Беларуси оптимальны. Мы отошли от собеседований различного рода (как мы с вами когда-то сдавали эти экзамены), пришли к ЦТ. Увидели там минусы, здесь плюсы и наоборот. Надо что-то сварить к концу года. И в будущем году, окончательно приняв решение, обществу обозначить. Это важнейший вопрос - вступительная кампания, как мы будем ее проводить уже с будущего года. Вот это очень важно. И в это вы погружены, все четверо, больше, чем кто-либо. Надо подтянуть еще специалистов, посоветоваться и сделать окончательные выводы", - заявил белорусский лидер.