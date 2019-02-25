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Справедливость - не только фундамент правосудия, но и основа государственной системы Беларуси
Справедливость правосудия, работа правоохранительной системы и амнистия к 75-летию освобождения Беларуси. Эти темы сегодня звучали во времявстречи Президента с председателем Верховного суданашей страны.
Главный акцент белорусского лидера - на справедливость. Ведь сегодня это не только фундамент функционирования правосудия, но и основа всей государственной системы. Нарушение закона недопустимо, напомнил Президент.
Кроме того, в ближайшее время предстоит масштабное совещание с силовым блоком, поэтому Александр Лукашенко интересовался мнением Валентина Сукало о работе правоохранителей.
Такую встречу Президента с представителями судейского корпуса планируют организовать во время открытия нового здания Верховного суда, которое находится напротив Дворца Независимости. Как рассказал журналистам Валентин Сукало, разговор обещает быть откровенным: на встречу соберется более 300 участников. Сегодня председатель Верховного суда также сообщил о планирующейся амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси. Разработать законопроект поручил Президент.
Открытие нового здания Верховного суда Беларуси запланировано на начало апреля. Сейчас идет апробация компьютерных систем и аппаратно-программного комплекса. Новое сооружение полностью соответствует современным требованиям, залы оборудованы возможностью видео- и аудиозаписи. Очертания внешнего облика, по задумке архитекторов, напоминают весы Фемиды - богини правосудия.
Подробностями беседы и темами, которые обсуждались у Главы государства, председатель Верховного суда поделился с нашими корреспондентами. Большое интервью смотритев проекте "Разговор у Президента".
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