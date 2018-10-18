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Справедливость - основной критерий работы Администрации Президента

Александр Лукашенко сегодня провел совещание с главным политическим штабом страны. Сфера идеологии должна функционировать более системно, а для ее специалистов важно уметь работать с населением, понимать проблемы людей, точно и действенно отвечать на все вызовы.

Также среди важнейших направлений работы Администрации Президента постоянное совершенствование кадровой политики на всех уровнях, поддержание исполнительской дисциплины и контроль за выполнением решений и поручений Главы государства.

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