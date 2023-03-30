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Сроки проведения XXXII фестиваля "Славянский базар в Витебске" и безвизовый порядок въезда для гостей утвердил Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 марта утверждил сроки проведения XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", подписав соответствующее распоряжение. Об этом сообщает БЕЛТА.
Основные мероприятия пройдут с 13 по 16 июля 2023 года.
В целях расширения зрительской аудитории распоряжением предусмотрен безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь для участников и гостей фестиваля из 73 государств.
Пропуском для безвизового пересечения Государственной границы для зарубежных граждан будет оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо концертном зале "Витебск". При этом по одному оригинальному или электронному билету допускается однократный въезд в Республику Беларусь одного иностранного гражданина не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия.
С учетом сложившейся практики государственной поддержки фестиваля распоряжением также предусмотрены отдельные преференции для его организаторов и участников.
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