Стали известны лауреаты национальной премии "За духовное возрождение"

Традиционно они вручаются деятелям гуманитарной сферы - работникам культуры, мастерам искусства, священнослужителям и социальным работникам. Всем тем, кто вносит особый вклад в дела милосердия и благотворительности, своим трудом продвигает идеи гуманизма. По итогам года среди лауреатов премии "За духовное возрождение" авторы музыки и текстов песен Юлия Быкова и Евгений Олейник за воплощение темы малой родины в современном эстрадном искусстве. Премия присуждена коллективам Библейской комиссии Белорусской православной церкви и секции по переводу литургических текстов и официальных документов Католической церкви за перевод с оригинальных языков и издание книг Нового Завета на белорусском языке, что способствует приумножению духовного наследия. Высокая награда у коллектива детского хосписа и Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Специальной премией Президента деятелям культуры и искусства отмечены, например, Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил и коллектив Белорусской хореографической гимназии-колледжа. Среди обладателей награды также коллектив Поставского территориального центра соцобслуживания и народный семейный ансамбль "Сваякі" из Волковыска. Специальная премия Президента присуждена народному артисту Беларуси Виктору Манаеву и обладательнице титулов "Мисс Беларусь - 2018" и "Мисс мира Европа" Марии Василевич.