Стали известны подробности интервью Президента Беларуси журналисту Владимиру Соловьеву

Президент Беларуси сегодня дал интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву. Разговор длился порядка двух часов и был больше похож на откровенную беседу, чем на интервью привычного формата.

Интервью Президента Беларуси журналисту ВГТРК Владимиру Соловьеву

Вот лишь некоторые темы: самые горячие события августа 2020-го, отечество от Минска до Владивостока, сравнение белорусского лидера с сингапурским политическим деятелем Ли Куан Ю. Президент также ответил, почему он сейчас не на Олимпиаде и в чем глубинные причины предательства в поствыборное время.

Интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко журналисту ВГТРК Владимиру Соловьеву

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