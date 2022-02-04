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Стали известны подробности интервью Президента Беларуси журналисту Владимиру Соловьеву

Президент Беларуси сегодня дал интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву. Разговор длился порядка двух часов и был больше похож на откровенную беседу, чем на интервью привычного формата.

Интервью Президента Беларуси журналисту ВГТРК Владимиру Соловьеву

Вот лишь некоторые темы: самые горячие события августа 2020-го, отечество от Минска до Владивостока, сравнение белорусского лидера с сингапурским политическим деятелем Ли Куан Ю. Президент также ответил, почему он сейчас не на Олимпиаде и в чем глубинные причины предательства в поствыборное время.

Интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко журналисту ВГТРК Владимиру Соловьеву

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Владимир Соловьев хорошо известен зрителям как ведущий общественно-политических ток-шоу на телеканале "Россия 1". Одних из самых популярных на российском ТВ. В будни и воскресным вечером в рамках его программы эксперты и политики обсуждают актуальные события российской и международной повестки. Журналист работает и в блогерском формате. Канал "Соловьев Лайф", аудитория которого насчитывает более 800 тысяч подписчиков, входит в топ-20 самых популярных YouTube-каналов России.

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