"Станет инязом" - что Президент ответил на вопрос о будущем МГЛУ

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в формате "Открытый микрофон с Президентом" со студентами вузов гуманитарного профиля ответил на вопрос о будущем Минского государственного лингвистического университета, сообщает БЕЛТА.

Ректор МГЛУ Наталья Лаптева отметила, что в прошлом году вуз отметил 75-летие. "Мы мечтаем о будущем. Каким вам видится перспектива лингвистического университета через 25 лет?" - спросила она у Президента.

"Думаю, он станет инязом", - неожиданно заявил Александр Лукашенко, что вызвало смех и аплодисменты в зале.

Как известно, до 1993 года учебное заведение именовалось Минским государственным педагогическим институтом иностранных языков. В народе его знают как иняз.