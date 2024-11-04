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"Станет инязом" - что Президент ответил на вопрос о будущем МГЛУ
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в формате "Открытый микрофон с Президентом" со студентами вузов гуманитарного профиля ответил на вопрос о будущем Минского государственного лингвистического университета, сообщает БЕЛТА.
Ректор МГЛУ Наталья Лаптева отметила, что в прошлом году вуз отметил 75-летие. "Мы мечтаем о будущем. Каким вам видится перспектива лингвистического университета через 25 лет?" - спросила она у Президента.
"Думаю, он станет инязом", - неожиданно заявил Александр Лукашенко, что вызвало смех и аплодисменты в зале.
Как известно, до 1993 года учебное заведение именовалось Минским государственным педагогическим институтом иностранных языков. В народе его знают как иняз.
"Но я не предсказатель. Будем из этого исходить в нашем разговоре", - добавил глава государства.
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