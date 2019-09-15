Ставка на профессионалов. Президент принял кадровые решения

Что касается белорусской кадровой политики - тут все последовательно, с четкой стратегией и без лишнего популизма. Когда Президент принимает кадровые решения, чаша весов склоняется, прежде всего, в сторону профессионалов. И не важно, о ком речь - о дипломатах, директорах предприятий или руководителях на местах. Последние изменения - тому подтверждение.



В регионах, как и в дипломатическом корпусе, происходит не просто ротация. Заметно серьезное омоложение кадров. Ставка на энергичных и перспективных менеджеров себя оправдывает. Президент не просто "тасует колоду". Формируя новое поколение руководителей, новую формацию управленцев Александр Лукашенко держит в уме будущее страны.







Согласовывая на неделе назначение председателей некоторых райисполкомов в Гомельской, Гродненской и Минской областях, Президент напомнил: работать они начинают в самый разгар электоральной кампании. И в этот непростой период (да и вообще в принципе) - в зоне ответственности глав районов - все сферы жизни - от сельского хозяйства до выплаты зарплат на предприятиях.



Что касается дипкорпуса, то по итогам ротации новые послы уедут работать на разные континенты - в Эквадор, Турцию, Египет, Туркменистан, Израиль… Задача белорусских послов за рубежом - продвигать интересы страны, и в первую очередь, экономические. Вполне конкретные задачи прозвучали и для новых руководителей двух заводов "Планара" и "Гомельстекло". Но прислушаться впору всем - работать нужно эффективно и без посредников! От этого, как, впрочем, и от кадров, зависит результат.



