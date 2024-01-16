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Стипендии Президента Беларуси на 2024 год назначены 62 аспирантам

Стипендии Президента Беларуси на 2024 год назначены 62 аспирантам

Стипендии Президента Беларуси на 2024 год назначены 62 аспирантам, выполняющим диссертационные исследования по приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности в учреждениях образования и научных организациях. Соответствующее распоряжение подписал 16 января глава государства Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Научные исследования и разработки стипендиатов в области технических, физико-математических, химических, медицинских, сельскохозяйственных, экономических, педагогических наук, искусствоведения, спорта проводятся по актуальным и востребованным для соответствующих отраслей темам.

Результаты работ внедрены в учебный процесс, практическую деятельность организаций промышленности, медицины, сельского хозяйства, представлены на республиканских и международных конференциях, опубликованы в научных изданиях.

Распоряжение Президента принято в целях поддержки научных разработок аспирантов, стимулирования подготовки научных работников высшей квалификации, развития отечественных научных школ, привлечения в науку талантливой молодежи.

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