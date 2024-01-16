Стипендии Президента Беларуси на 2024 год назначены 62 аспирантам, выполняющим диссертационные исследования по приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности в учреждениях образования и научных организациях. Соответствующее распоряжение подписал 16 января глава государства Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Научные исследования и разработки стипендиатов в области технических, физико-математических, химических, медицинских, сельскохозяйственных, экономических, педагогических наук, искусствоведения, спорта проводятся по актуальным и востребованным для соответствующих отраслей темам.

Результаты работ внедрены в учебный процесс, практическую деятельность организаций промышленности, медицины, сельского хозяйства, представлены на республиканских и международных конференциях, опубликованы в научных изданиях.