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Стипендии Президента Беларуси на 2024 год назначены 62 аспирантам
Стипендии Президента Беларуси на 2024 год назначены 62 аспирантам, выполняющим диссертационные исследования по приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности в учреждениях образования и научных организациях. Соответствующее распоряжение подписал 16 января глава государства Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Научные исследования и разработки стипендиатов в области технических, физико-математических, химических, медицинских, сельскохозяйственных, экономических, педагогических наук, искусствоведения, спорта проводятся по актуальным и востребованным для соответствующих отраслей темам.
Результаты работ внедрены в учебный процесс, практическую деятельность организаций промышленности, медицины, сельского хозяйства, представлены на республиканских и международных конференциях, опубликованы в научных изданиях.
Распоряжение Президента принято в целях поддержки научных разработок аспирантов, стимулирования подготовки научных работников высшей квалификации, развития отечественных научных школ, привлечения в науку талантливой молодежи.
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