Стоимость электроэнергии, выборы в США и эффект диалоговых площадок. Президент ответил на вопросы журналистов

Изменится ли стоимость электроэнергии для белорусского потребителя после запуска атомной станции? Насколько эффективны диалоговые площадки, работающие по всей стране? И демократия по-американски. Как будут выстраивать диалог Минск и Вашингтон, если в Белый дом придет новый хозяин? После обстоятельного разговора о нынешней и предстоящей работе БелАЭС президент ответил на вопросы журналистов.





Президент о значении мирного атома для страны

Итак, мирный атом начинает работать на белорусскую экономику. Это дополнительные 18 миллиардов киловатт-часов. А с ними – новые возможности в различных сферах - от промышленности и строительства до медицины и образования. Свой атом сэкономит белорусскому бюджету более полумиллиарда долларов ежегодно за счет сокращения газового потребления. Своя электроэнергия - это, конечно, в теории оптимальная себестоимость и выгодная тарифная политика для потребителя. Но как будет на практике? И главное – когда? Об экономическом резоне крупнейшего инвестпроекта страны - мнение президента.

Президент о белорусско-американских отношениях после выборов: Я не жду, что ситуация поменяется

Как внимание всего региона приковано к белорусской станции, так же пристально весь мир наблюдает за исходом избирательной кампании в США. Чем закончится борьба Байдена и Трампа за президентское кресло – предсказать брались немногие. Но сегодня важнее, пожалуй, другое - организация этих выборов и подсчет голосов. И здесь вопросов больше, чем внятных ответов. Неожиданный рост числа избирателей, недопуск наблюдателей, технические сбои не в пользу одного из кандидатов или непрозрачное голосование по почте. Многие уверены - эта президентская гонка показала все cлабые места американской демократии. Но будет ли ответная реакция Европы или ОБСЕ? Президенту ответ очевиден.

Президент о диалоговых площадках: Мы почувствовали, чем живет народ

Тем временем в Беларуси ставку сделали на диалог. И он принял общенациональный масштаб. По всей стране работают диалоговые площадки, чтобы в конструктивном ключе найти ответы на самые актуальные вопросы будущего развития Беларуси - от конституционной реформы и партийного строительства до молодежной политики и местного самоуправления. Закрытых тем нет. Такой формат предложил сам Александр Лукашенко. Решать, какой быть Беларуси, должен только белорусский народ - не раз заявлял президент. Но такие решения будут принимать не на улицах и площадях.

Президент: Новая конституция будет принята без ломки и катастроф