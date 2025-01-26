"Страха никакого нет" - Лукашенко рассказал, как нынешняя погода влияет на урожай

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Зима еще будет, но нынешняя погода для озимых не опасна. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос об аномально теплой нынешней зиме, сообщает БЕЛТА.
"То, что сейчас происходит, для урожая не опасно. Растения начинают вегетировать где-то при температуре 7-8 градусов тепла. Вегетация растений зимой сейчас опасна. Их не подкормишь, а они используют питательные вещества. Вот если бы было теплее, это опасно. 1, 3, 4 градуса тепла - растения в покое. Они не потребляют питательные вещества. Страха нет. Если ударит сильный мороз, не дай бог, конечно, рапс подмерзнет. А у нас большое количество посевов. Могут где-то быть повреждены озимые", - поделился аграрными премудростями белорусский лидер.
"Но если будет так до весны, страха никакого нет. Мы подкормим азотом все наши озимые растения, и они пойдут в рост. Главное, чтобы резких перепадов не было. Но зима еще будет", - уверен Александр Лукашенко.