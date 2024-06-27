"Страна должна получить хорошее правительство". Лукашенко требует от назначенных на новые должности чиновников неимоверной эффективности

Эффективность работы вертикали власти необходимо повышать неимоверно, чтобы выстоять в бешеной борьбе! Этот главный акцент от Президента прозвучал сегодня для топовых управленцев и не только для них. Громкие кадровые решения главЫ государства стали новостью дня. Назначения в руководстве Администрации Президента, по сути, поставили точку в формировании политического штаба лидера. В стране новый агротандем - профильный вице-премьер и министр сельского хозяйства.



Ротация затронула Минпром и диппредставительство Беларуси в России. Новый глава и у белорусский дипломатии. В кадровых решениях Президента четко прослеживается глобальной тренд: идет смена поколений - и на ключевых постах все чаще появляются молодые, перспективные и профессиональные люди. Чем руководствовался Александр Лукашенко, принимая решения, и какие задачи ставит перед топ-управленцами? Наталья Бреус с деталями кадрового дня.

Утром 27 июня разрешилась главная кадровая интрига последних месяцев. Все это время вакантным оставалось место главы политического штаба Президента. Строить кадровые прогнозы по этому поводу - дело неблагодарное, да и сегодня состав участников этому не помогал. Ведь на встречу, учитывая важность момента, пригласили и тех, чья должность стала известна в этот день, и тех, кто уже работает в Администрации и правительстве и своих позиций не меняет. Все точки над "і" расставил сам Президент Беларуси. Ломая достаточно привычный формат кадрового дня, ведь в особенном представлении собравшиеся точно не нуждаются.

Лукашенко назначил Крутого главой Администрации Президента

"Вы назначаетесь главой Администрации Президента, вы же ответственны за реализацию наших всех договоренностей по Российской Федерации. Вы как никто другой знаете эти проблемы. Аккумулируйте их у себя, как это делает Снопков (первый вице-премьер Николай Снопков. - Прим. ред.) по Китаю. Два наших основных партнера - Россия и Китайская Народная Республика. Здесь должен быть ответственный и целенаправленный подход по выполнению наших обязательств и развитию наших отношений. Это пока за вами остается. Когда вы почувствуете, что этот контроль не должен быть, вы мне скажете. По всем направлениям. Вплоть до посещения вами, как это было в должности посла, российских регионов. Запретных тем нет", - сказал Александр Лукашенко.





В чем "фишка" Крутого? Помимо его активной и заметной работы послом в России последние два года, по словам Президента, было понятно - подкупило и то, что Крутой успел поработать в правительстве, знает кухню, и в самой Администрации. Энергия и эффективность не осталась незамеченной, что стоит взять на карандаш новому руководителю нашей дипмиссии в Москве - тянуть с его назначением Александр Лукашенко не стал.

Александр Рогожник возглавил дипмиссию Беларуси в России

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил послом в Российской Федерации Александра Рогожника, который до настоящего времени занимал пост министра промышленности.

Обращаясь к Дмитрию Крутому, который до настоящего времени был послом в России, а теперьназначенглавой Администрации Президента, Александр Лукашенко отметил: "Ваш контроль. Где надо - подключайте правительство, где надо - шевелите посла. Рогожник предупрежден об активности на российском пространстве. Потому что главная характеристика, которой я обладаю, нынешнего посла - Дмитрия Крутого - он себе покоя не дает, мечется по всей России, как трудоголик. И второе - своим подчиненным - тоже им неспокойно: если вовремя не выполнил то или иное обязательство, тогда работай и в субботу, и в воскресенье".

Во главе Минпрома Беларуси будет работать Александр Ефимов

Направление Рогожника на дипломатическую работу помогло сделать шаг вверх по карьерной лестнице Александру Ефимову с позиции зама в Минпроме. Теперь он руководит ведомством. Президент поручил запланировать доклад профильного министра после его возвращения из Китая.

Интересы промышленности, сидя лишь только в минских кабинетах, не сильно продвинешь.

Александр Лукашенко: Когда-то, до назначения его в Министерство промышленности, это моя была когда-то инициатива, мы встречались, смотрели на некоторые вещи, которые производил и производит "Амкодор". Я ему тогда сказал: "Ну что ж, надо это тиражировать на всю страну". А что тиражировать? Мы - машиностроительная страна. Так? Так. Двигатели делаем ко всем машинам своим? Нет. Коробки передач вообще не делаем, кроме трактора и так далее. Вот наша перспектива. Это одно из направлений. Дальше - автомобили народу понравились "БЕЛДЖИ". Хороший автомобиль. Я уже говорил, что мечта Президента была сделать это. Мы сделали. Дальше надо углубляться и развиваться. Надо производить кузова как минимум, чтобы не возить их откуда-то. Пока в основном это сборочное производство. Нам надо выходить на производство своих автомобилей через массированную углубленную локализацию.

Максим Рыженков назначен Президентом министром иностранных дел Беларуси

Новости случились и для МИД. К ним, можно сказать, возвращается Максим Рыженков. Ведь начинал он свой профессиональный путь именно во внешнеполитическом ведомстве. Это уже потом с ним случилась и работа помощником, и вице-президентство в НОК, и почти 8-летний период работы в верхушке Администрации Президента.

"Знаю, что все это время вы не могли оторваться (и хорошо) от своей альма-матер и прежней работы (речь о большом опыте предыдущей работы Максима Рыженкова в системе МИД. - Прим. ред.). Но меня не это прельщает в вас. Вы человек жесткий, требовательный. МИД нужно приводить в чувства. Говорю открытым языком: встряхнуть МИД нужно, чтобы он начал работать", - сказал глава государства.

Сергей Алейник, который возглавлял МИД прежде, назначен президентом членом Совета Республики. Теперь уже с высоты новой должности будет смотреть на работу белорусской дипломатии.

"Парламентский контроль над работой Министерства иностранных дел, по отдельным вопросам - правительства будет усилен, - заявил Президент. - Все вы просили передачи больших полномочий - вы их получите, в том числе и парламент".

Возвращается в госаппарат Наталья Петкевич. Александр Лукашенко назначил ее первым заместителем главы Администрации Президента.





Комментируя назначение Натальи Петкевич, Александр Лукашенко сказал: "Аплодисментов не будет (со стороны подчиненных. - Прим. ред.), зная вашу требовательность, ваш принципиальный подход. Ваши знания. Вы знаете все".

В стране сформирован новый агарный тандем. Если прежде у всех была на слуху двойка "Заяц-Русый", то теперь это будет "Шулейко-Линевич". Отныне курировать на позиции вице-премьера в правительстве агропром будет теперь уже экс-глава Брестского региона. Хотя Александр Лукашенко делает важную ремарку - использовать по максимуму опыт Леонида Зайца и Михаила Русого - в общем, от сельского хозяйства им далеко не отойти.

Юрий Шулейко назначен заместителем премьер-министра Беларуси

"Юрий, посмотрите, какие функции вы возьмете на себя, кроме села. Почему? Мне нужен толковый, грамотный переработчик. Мы все "сельское хозяйство, сельское хозяйство", как будто это растениеводство и животноводство. Да нет, это еще переработка и продажа продукции. Это железная работа, Юрий Витольдович, - ваша. Контроль за исполнением тех программ, которые определены Президентом. Вы их хорошо знаете", - сказал Александр Лукашенко.



Президент отметил успешную работу Юрия Шулейко в должности председателя облисполкома: "У него получилось, это очень важно. Значит, знает, что и там происходит".

О задачах для агарной сферы

Пока в Брестскую область не будет назначен новый руководитель, Юрий Шулейко будет держать регион в поле зрения... Ну а из Витебска в Минск переезжает новый глава Минсельхозпрода - Анатолий Линевич.

"За вами остается Витебская область. Должок есть небольшой, может быть. Еще я не знаю. Поедем туда вместе с вами и будем разбираться с Субботиным (председатель Витебского облисполкома Александр Субботин. - Прим. ред.), есть долги или нет, что сделали, что не сделали", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил особое внимание на работу интеграционных агропромышленных структур в регионе и организацию в области уборочной кампании.

"Разговор о том, что интеграционные структуры что-то там погубили, загубили, - бесполезный, беспредметный разговор. Они выстроены таким образом, что ничего загубить не могут. Не получится - мы их распустим, и каждая останется при своих интересах. Надо - вернем туда Шерстнева (бывший председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. - Прим. ред.), чтобы отвечал за это. В смысле не губернатором вернем, а на совещание. Я всех найду, кто ратовал за эти интеграционные структуры, - предупредил глава государства. - То есть пока Витебская область до назначения на вашу должность человека и после остается за вами. Так что, уходя, вы остаетесь. Очень хочу, чтобы у вас получилось. Буду помогать вам всячески. Задачи, стоящие перед страной в области сельского хозяйства, вы знаете".

Президент поручил внести предложения по трудоустройству экс-министра сельского хозяйства Сергея Бартоша. Он будет переведен на новую работу. Еще одно решение по столице. Из Комитета госконтроля в помощники Президента по Минску переходит Юрий Фролов.

"Выбрал я вас среди других, потому что вы осуществляли контроль за деятельностью кадров и предприятий в том числе. Вас положительно характеризует вся ваша система. Молодой перспективный человек. Контроль в Минске - это очень важно", - подчеркнул Лукашенко.

По сегодняшним назначениям несложно "читается" кадровая политика Президента. Во-первых, вдумчивое отношение к кадрам: тем, кто проявил себя, всегда найдется работа. Во-вторых, курс на укрепление команды, ставка на профессионализм и энергию перспективных управленцев. Смелость в решениях, как показывает жизнь, берет не только города, но и новые профессиональные высоты.