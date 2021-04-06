Стратегию действий белорусских загранучреждений прорабатывают во Дворце Независимости

Какой должна быть политика и экономика современной дипломатии? Оптимальный ресурс и стратегию действий белорусских загранучреждений прорабатывают сегодня во Дворце Независимости.





Современная дипломатия

Мир быстро меняется, и к актуальным условиям необходимо постоянно адаптироваться. В рисках и угрозах при грамотном подходе всегда можно найти и новые возможности. На поле конкуренции в торговле всегда важную роль играли именно внешнеполитические структуры. Белорусская сеть дипмиссий эффективно себя показала в эпоху глобального кризиса, вызванного пандемией. Вдобавок приходится учитывать и политические моменты.

Беларусь защищает свои интересы

Важный вопрос - оптимизация работы. Многие крупные производители уже создали свою товаропроводящую сеть у основных партнеров.