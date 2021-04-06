ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Стратегию действий белорусских загранучреждений прорабатывают во Дворце Независимости

Какой должна быть политика и экономика современной дипломатии? Оптимальный ресурс и стратегию действий белорусских загранучреждений прорабатывают сегодня во Дворце Независимости.

Современная дипломатия

Изображение

Мир быстро меняется, и к актуальным условиям необходимо постоянно адаптироваться. В рисках и угрозах при грамотном подходе всегда можно найти и новые возможности. На поле конкуренции в торговле всегда важную роль играли именно внешнеполитические структуры. Белорусская сеть дипмиссий эффективно себя показала в эпоху глобального кризиса, вызванного пандемией. Вдобавок приходится учитывать и политические моменты.

Беларусь защищает свои интересы

Изображение

Важный вопрос - оптимизация работы. Многие крупные производители уже создали свою товаропроводящую сеть у основных партнеров.

Сейчас у Беларуси 70 загранучреждений в 58 странах мира. На долю этих государств приходится более 96 процентов всего экспорта из нашей страны, а также три четверти иностранных инвестиций. В числе прочих на совещании обсуждали возможности открытия новых посольств, их задачи и предполагаемый состав. В некоторых странах МИД предложил диппредставительства закрыть.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все