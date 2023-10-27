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Строительство без бюрократии и волокиты - Лукашенко обозначил новый формат частной жилой застройки
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минский район ознакомился с подходами в строительстве индивидуального жилья для граждан индустриальным методом. При этом было обозначено главное - все необходимо делать без волокиты и без лишних затрат, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко приехал в строящийся микрорайон малоэтажной жилой застройки Новая Околица. "Тема нашего сегодняшнего мероприятия - строительство жилья без бюрократии и волокиты, - с таких слов Президент начал рабочую поездку. - Люди жаловались, что долго строим. И дело даже не в том, что мы долго строим какое-то жилье: чтобы начать строительство, надо ходить по чиновникам, просить какие-то разрешения. Кто на МЧС, кто на милицию жаловался и так далее".
Глава государства напомнил, что ранее был сделан первый шаг - частным застройщикам разрешили строить так, как они хотят. Как когда-то в сельских населенных пунктах строили одноэтажные дома, и при этом люди "ни у кого не спрашивали, как строить".
"Поэтому было принято решение: хочешь строить - пожалуйста, строй. Можешь вообще ни у кого разрешение не брать. Единственное требование - чтобы дом более-менее выглядел нормально и вписывался в деревню. Если хотите посоветоваться с милицией, МЧС, какими-то архитекторами - пожалуйста, советуйтесь. Ваше дело. Но вы отвечаете - у вас крыша, потолок над головой, - сказал Александр Лукашенко. - Ничего не рухнуло. Люди строят. Но еще какие-то разговоры идут. Все чего-то там не хватает. Но и в какой-то степени они правы. Наверное, мы что-то не доделали".
В начале года вице-премьеру Анатолию Сиваку было поручено в Новой Околице построить поселок на территории почти 50 га. "И я ему сказал: иди и строй по-хозяйски, так как ты сочтешь нужным, принимай решение. Но я его попросил, чтобы здесь был не асфальт, а бетон (подъездные дороги. - Прим. БЕЛТА) - это навечно. Без всяких излишеств. То есть здесь по уму должен быть построен поселок. Так, как нужно людям. Без лишних затрат", - заявил Президент.
Фото из открытых интернет-источников
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