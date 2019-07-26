Строительство жилья, работа предприятий и уборочная кампания в стране - ключевые темы рабочей поездки Президента в Ветковский район

Строительство жилья, работа предприятий и уборочная кампания в стране. Эти темы стали ключевыми накануне во время рабочей поездки Главы государства в Ветковский район Гомельской области.

Ветковщина наиболее пострадала от трагедии на Чернобыльской АЭС

Восстановление этих земель после аварии лично контролировал Президент, и спустя годы жизнь подтвердила правильность принятого решения. Здесь созданы все необходимые условия для жизни и работы: новые производства, строится жилье, не так давно появился и спорткомплекс. Визит Главы государства в регионы - это всегда целое событие. Возле ЗОЖ-новостройки собрались не только местные жители, но и туристы. Не только такой маленький городок, как Ветка, но другие небольшие населенные пункты и агрогородки ждут большие перспективы. Именно там будут активно строить жилье для многодетных семей. Это тоже поручение Президента. Вообще решение Александра Лукашенко посетить именно этот регион преднамеренное - были некоторые опасения относительно будущего урожая.







Ветковщина - классический пример аграрного региона

Экономику больше чем на половину здесь определяет сельское хозяйство. Потому так жизненно важны безубыточные производства. Отличную динамику, после того, как под свое шефство взяло одноименное нефтеперерабатывающее предприятие, показывает птицефабрика хозяйства "Белоруснефть-Особино". Поручения Главы государства касались не только его перспектив, всей Гомельщины, но и страны. Ведь проблемы везде схожи. Конкретные задачи адресованы и Гомсельмашу.







Премьера Гомсельмаша. Зерноуборочный комбайн на газомоторном топливе

Машины были изготовлены по поручению Президента. Инновационный комбайн позволяет существенно снизить выбросы токсичных веществ. После посещения Ветки Глава государства ход уборочной осмотрел с воздуха. Президентский вертолет пролетел над чернобыльскими районами и вплоть до Витебской области - таким образом, состояние дел было видно как на ладони. Президентская инспекция стала логичным продолжением состоявшегося три дня назад селекторного совещания. У Александра Лукашенко была возможность лично оценить ход уборочной сразу в трех регионах страны.

