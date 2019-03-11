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Строительство жилья в столице сократят. Акцент на развитие городов-спутников. Встреча Президента с председателем Мингорисполкома
О комплексном развитии Минска сегодня шла речь на встрече Президента с председателем Мингорисполкома. На повестке дня сразу несколько насущных вопросов - от объемов строительства и его стоимости до развития Национального аэропорта.
Так, Александр Лукашенко высказался о необходимости ввода в эксплуатацию второй взлетно-посадочной полосы уже этой весной. А в ближайший год-два должна быть запущена электричка, которая свяжет Минск с воздушной гаванью.
Что касается строительства, то будут придерживаться курса на ежегодное сокращение объемов возведения жилья в столице.
Отдельное внимание цене квадрата. Глава государства поручил изучить опыт работы Завода эффективных промышленных конструкций. Несколько лет назад Президент разрешил предоставить предприятию необходимые строительные площадки, а организация возводила жилье с рентабельностью не выше 5%. Если эксперимент удался, необходимо его продолжить.
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