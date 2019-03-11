Строительство жилья в столице сократят. Акцент на развитие городов-спутников. Встреча Президента с председателем Мингорисполкома

О комплексном развитии Минска сегодня шла речь на встрече Президента с председателем Мингорисполкома. На повестке дня сразу несколько насущных вопросов - от объемов строительства и его стоимости до развития Национального аэропорта.

Так, Александр Лукашенко высказался о необходимости ввода в эксплуатацию второй взлетно-посадочной полосы уже этой весной. А в ближайший год-два должна быть запущена электричка, которая свяжет Минск с воздушной гаванью.

Что касается строительства, то будут придерживаться курса на ежегодное сокращение объемов возведения жилья в столице.