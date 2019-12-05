Президент расставил приоритеты в работе парламента

О роли парламента, уроках истории и главных приоритетах в политическом курсе страны. Глава государства встретился сегодня с парламентариями 6 и 7 созывов Национального собрания. Разговор получился откровенным. И темы звучали разные: от итогов выборов и задач народных избранников до точек экономического роста, повышения рождаемости и отдельных аспектов отношений с главным партнером - Россией.



Основное и самое важное, на чем акцентировал внимание депутатов и сенаторов Президент, конструктивная работа на благо избирателей. Благодаря парламенту государство в свое время смогло заполнить правовой вакуум, с которым столкнулось на заре суверенитета. Основные направления внутренней и внешней политики прописались в законах. А их более двух тысяч за историю независимости. Парламент стал узнаваемым и авторитетным. Голос Беларуси звучит с разных международных трибун. Конструктивный подход, отсутствие политических дрязг, спокойная планомерная работа привлекают внимание деловых кругов. Такой же отдачи ждут и от парламентариев 7 созыва.







Президент рассказал о предстоящих переговорах с Путиным

Президент ответил и на витающие в воздухе вопросы, которые обсуждаются в обществе. Например, о предстоящих переговорах с Путиным, а также в целом о проблематике в отношениях с Россией. Как известно, завершается работа над пакетом дорожных карт по углублению интеграции. И Александр Лукашенко, комментируя домыслы и провокации в интернете, дал понять: вопрос белорусского суверенитета не обсуждался, а лично для него как Президента этой темы вовсе не существует в природе.

Беларусь настроена на конструктивное взаимодействие, но только на равных условиях. Предстоящая повестка исключительно экономическая. В частности, не решены вопросы по газу и нефти. До сих пор не имеем договора по объему и ценам. Все еще не решена и проблема по грязной нефти.





Президент наградил лучших парламентариев 6 созыва