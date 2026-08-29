Сверить часы: Минск и Москва укрепляют сотрудничество на фоне нарастающего мирового кризиса

Краткий пересказ от ИИ

Объединение союзных усилий в сфере промышленности и высоких технологий, рост товарооборота, а также международная обстановка. В Ново-Огареве состоялась встреча президентов Беларуси и России.

Главы государств регулярно сверяют часы. Совместная работа по самым разным направлениям помогает преодолевать трудности, которых сегодня хватает и в экономической, и в политической сферах.

У Минска и Москвы большой пул проектов в промышленном секторе

И что касаются текущих вопросов, Беларусь выполняет свои обязательства. Формат переговоров президентов Беларуси и России может быть самый разный. Но в каком бы ни общались лидеры, это всегда концентрация на важнейших вопросах двусторонней экономики и безопасности.

Разговор лидеров Беларуси и России проходит и без скидок на выходные. Это уже пятая личная встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в этом году.

В 2026-м в двусторонней торговле восходящий тренд - плюс 12 %. И по сказанному 29 августа главами государств было понятно, что это радует и Минск, и Москву. Вся эта неделя проходила под знаком продвижения союзного сотрудничества - в президентской повестке было сразу несколько встреч с российскими партнерами.

Именно правительства работают над выполнением договоренностей, которые достигнуты на высшем уровне. Кабмины на связи и тоже регулярно сверяют часы.

Лукашенко позитивно оценил совместную работу правительств Беларуси и России

"Для принятия решений практически вопросов нет. Правительства хорошо работают", - сказал глава белорусского государства.

Александр Лукашенко констатировал, что товарооборот Беларуси и России растет и в текущем году. "Как минимум на 12 %. Мы превзойдем и значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. Приятно, что в этом товарообороте большое место занимает современная электроника, - отметил белорусский лидер. - Что касается текущих вопросов, мы свято выполняем все наши договоренности, начиная от сельского хозяйства, продовольствия, топлива".

Президент России тепло приветствовал Александра Лукашенко

Путин: Россия и Беларусь успешно развивают взаимодействие

Президент России тепло приветствовал белорусского коллегу: "Очень рад нашей новой встрече".

"Не так давно вроде как и виделись, но, как я всегда говорю в таких случаях, что динамика наших отношений такая, что все время появляются новые и новые моменты, на которые нужно обратить внимание, согласовать, отрегулировать", - сказал глава российского государства.

Работа на союзном треке

Помимо традиционных тем двусторонней повестки, в последнее время в пул вопросов входит совместная работа в сфере высоких технологий. Многое стало возможным именно благодаря базе, которую в Беларуси не просто сохранили - в наше время она получила второе дыхание. Компетенции приумножили. В промышленном секторе в работе больше трех десятков импортозамещающих проектов. И это не только микроэлектроника, но и машинпром, и станкостроение. Сопряжение усилий уже дает эффект.

Не секрет что наш Президент максимально погружен в детали проектов, которые россияне и белорусы делают вместе. Минск закрепил за собой реноме, во-первых, надежного, а во-вторых, обязательного партнера.

Беларусь выполняет договоренности с Россией

Разговор лидеров Беларуси и России

Говоря о регулярности белорусско-российских контактов, в том числе на высшем уровне, Александр Лукашенко объяснил это не только желанием лидеров двух стран. "Динамика международных отношений такова, что она нас в том числе подталкивает к тому, чтобы обсуждать те проблемы, которые перед нами стоят. Что мы вместе будем, сотрудничая, преодолевать всякие трудности, вы в этом можете даже не сомневаться. Я об этом говорил не один раз, встречаясь с представителями российского бизнеса, руководством областей, регионов. Поэтому у нас такой будет сегодня день подведения некоторых итогов, а не принятия решений", - сказал Президент Беларуси.

Что вокруг? Если дипломатично, очень негативная внешняя конъюнктура, необходимость противостоять давлению извне и выстраивать новые логистические цепочки, чтоб не зависеть от всяких западных ультиматумов, а двигаться вперед на двустороннем треке.

Владимир Путин отметил, что накануне состоялись переговоры Александра Лукашенко с главой российского правительства. "В ходе нашего сегодняшнего общения подведем некоторые итоги. Если нужно будет что-то добавить и скорректировать, мы это как раз и сделаем", - сказал он.

Кроме того, в повестке переговоров лидеров двух стран сотрудничество на международной арене, тематика укрепления Союзного государства. Россия и Беларусь, как подчеркнул Владимир Путин, вместе работают на международных площадках, включая ООН, СНГ, ШОС и другие. "Все это тоже, конечно, будет сегодня в поле нашего внимания", - отметил Президент России.

Эксперт: Сопряжение усилий Минска и Москвы повысит устойчивость стран

Владимир Путин упомянет те структуры, в которых Минск всегда занимает активную позицию. На фоне бесконечных вызовов и угроз с Запада руководствуется простой логикой - выстраивать хороший и продуктивный диалог, кто в этом действительно заинтересован.

Дмитрий Швайба, медиаэксперт:

"Беларусь здесь заявляет и предлагает себя как очень надежного партнера, который не подводит ни в условиях беспрецедентности современного момента, ни в условиях дружеских взаимоотношений, товарищеских, которые сложились на протяжении многих десятилетий исторически. Нас интересует, конечно, экономический аспект, социальная и экономическая устойчивость в текущем моменте. Это важная история".

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):

"Помимо экономического и финансового взаимодействия, сферы, в которых Россия и Беларусь достигли наибольших результатов, это, в первую очередь, внешняя политическая сфера. Потому что Беларусь в последнее время выполняет очень важную функцию посредника и переговорной площадки, через которые выстраиваются связи и взаимоотношения с теми странами коллективного Запада, которые готовы идти на сплетение с Союзным государством. Беларусь выступает в качестве посредника при обменах военнопленными между Украиной и Россией, и Россией и Украиной. Это тоже очень важно. Совсем недавно состоялся один из таких обменов, который произошел по прямому указанию Президента Республики Беларусь. Это тоже чрезвычайно важно".

Надо сказать, что и западные страны, в первую очередь Соединенные Штаты Америки, когда они хотят что-нибудь донести до руководства Российской Федерации, они очень часто используют Беларусь, ее руководство, отметил политолог. В качестве звена, которое абсолютно точно и с высочайшей степенью доверия передаст все то, что лидеры западных стран хотели бы сообщить нашему президенту и руководству Российской Федерации. В этом отношении Беларусь играет очень важную роль окна в Европу, что в современных условиях чрезвычайно важно.

Известно, что лидеры пообщаются и в неформальной обстановке. Хотя, судя по политическому календарю, до конца года предстоит еще немало контактов первых лиц.