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Светлана Чупшева: Послания Александра Лукашенко - всегда четкие направления стратегического развития
Послания Президента Беларуси народу и парламенту - всегда четкие направления стратегического развития. Такое мнение журналистам высказала Светлана Чупшева, генеральный директор российского Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, сообщает БЕЛТА.
"Безусловно, послания Президента Беларуси - это всегда четкие направления стратегического развития, куда двигаемся, что для нас является сегодня значимым и важным. И для нас это всегда донастройка тех программ и инициатив, которые реализует агентство, чтобы мы тоже обеспечивали достижение этих целей, - сказала Светлана Чупшева. - Послания главы белорусского государства для нас это понимание фокусов, возможностей для сотрудничества, для совместного построения образа будущего и для выработки решений, которые позволяют обеспечивать высокое качество жизни нашим жителям. Позволяют выбирать приоритеты в части технологического, инвестиционного развития, поддержки бизнеса в тех направлениях, которые сегодня определяют как значимые, важные".
"Это дает основу для сотрудничества, взаимного обмена решениями, инициативами, - дополнила гендиректор АСИ. - Поэтому я думаю, что в Послании мы тоже для себя определим те сферы, где мы могли бы быть полезны, и то, что нам было бы очень интересно и где мы хотели бы вместе с вами работать, дружить, творить и создавать действительно важные и нужные проекты для наших граждан".
Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта обратится с ежегодным Посланием белорусскому народу и парламенту. Мероприятие пройдет в широком формате во Дворце Республики. В числе приглашенных - парламентарии и делегации от областей и города Минска, высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители государственных органов, средств массовой информации, представители дипломатического корпуса и международных организаций, главы религиозных конфессий, парламентарии прошлых созывов, представители реального сектора экономики, молодежь, представители гражданского общества, журналисты. Всего в мероприятии примут участие более 2 500 человек.
Фото: ТАСС
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