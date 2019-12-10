Табачная индустрия под четким контролем государства. Ситуацию в отрасли обсудили во Дворце Независимости

Табачная индустрия должна быть под четким контролем государства. О ситуации в отрасли сегодня говорили на совещании во Дворце Независимости.





Не допустить рост цен

Производство, ввоз и оборот сигарет и другой продукции из табака в Беларуси под самым строгим контролем. Всегда пристальное внимание и жесткие решения практикуются к нелегальным поставкам. В то же время на поверхности появился еще один актуальный вопрос: унификация налогового законодательства с Россией может вывести табачную продукцию из привычной для белорусов ценовой категории.

Отдельно обсудили то, как справляется с обязательствами крупнейший инвестор в белорусский рынок. Около года назад табачную отрасль преобразовали с прицелом на более качественную работу. Среди насущных вопросов загрузка мощностей отечественных фабрик и варианты расширения экспорта.

Глава государства выразил свое негативное отношение к курению