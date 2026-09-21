"Таможня - это прежде всего бюджет" - Лукашенко о работе ГТК и вызовах на границе

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского. На повестке дня важный аспект для отечественного экспорта - введение в России новой системы подтверждения ожидания товаров.

Разработка документов для упрощения процедуры СПОТ

Определенные неудобства для белорусских экспортеров есть в части контроля на российско-белорусской границе. Но какой-то серьезной проблемы в ГТК не видят. Беларусь совместно с Россией разрабатывают документы союзного уровня. Они должны упростить процедуру и улучшить ситуацию для белорусских экспортеров.

Главу государства также интересовал уровень развития таможенной инфраструктуры и необходимые меры для расширения ее эффективности. Обсуждались и действия западных соседей, которые умышленно саботируют грузопотоки.

"Таможня - это прежде всего бюджет. Я информирован о том, что в течение этого года вы, несмотря на определенные сложности, в этом плане даже прибавили к уровню прошлого года - почти на 3,5 %. Это хороший рост, - отметил глава государства. - Тем не менее хотел бы услышать, какие есть проблемы в этом плане".

"Никуда не ушли грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. Удается, не удается - какие в этом плане проблемы?" - уточнил белорусский лидер.

Как информируют премьер-министр и правительство, Беларуси в общем удалось переориентировать товарные потоки на восток. Глава государства обратил внимание, что одним из свидетельств тому являются переговоры с американцами, которые ведет Беларусь.

"Мы даже если бы захотели поставить (калий. - Прим. ред.) куда-то на другие, западные рынки, просто этих объемов нет - все законтрактовано", - напомнил белорусский лидер.

Глава государства обозначил еще один вопрос, связанный с переориентацией товаропотока. "Как на нас влияют меры, которые предпринимает Российская Федерация с целью защиты своего рынка, - так называемый СПОТ? В общих чертах, конечно, я слежу за обстановкой и информирован, что вам удалось наладить добрые, хорошие отношения с Россией в плане введения вот этих мер и наши перевозчики не испытывают каких-то серьезных проблем. Это хорошо", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Таможенная инфраструктура - как она работает на восточном, западном направлениях? Что, может быть, надо предпринять, чтобы работа была более эффективной?" - спросил Владимира Орловского белорусский лидер.

"Переориентировались потоки с западного направления на восточное. Сейчас 85 % всего белорусского экспорта и импорта для белорусских предприятий - это восточное направление: в первую очередь Китай, другие страны Азии, Российская Федерация. Если мы в прошлом году немножко просели в платежах, то в этом восполнили и прошлый год, и идем вперед с опережением на 3,5 %, а за 9-й месяц - уже 5,2 %. То есть еще набираем, предприятия работают, платят, соответственно, это чувствуется", - доложил председатель Государственного таможенного комитета.

Только 7 из 26 автодорожных пунктов пропуска открыты на границе с ЕС

Скоординированные действия западных стран приводят к формированию очередей на выезд из Беларуси. На границе с Евросоюзом из 26 автодорожных пунктов пропуска открыты только 7. Страдают не только перевозчики, но и частные лица.

Беларусь, в свою очередь, продолжает работу по развитию таможенной инфраструктуры и созданию комфортных условий для пересечения границы.

Востребованность удаленной регистрации в очереди на прохождение границы

"Наша задача (и мы стараемся ее выполнять) - создавать комфортные условия пересечения границы. Мы реализовали поручение главы государства и внедрили систему удаленной регистрации при пересечении границы. Она очень востребована: 65 % пересекающих границу, выезжающих из страны, регистрируются удаленно, что называется, "с дивана", и приезжают к пересечению границы в нужное время. Это очень удобно", - рассказал журналистам Владимир Орловский по итогам доклада Президенту.

"Самое важное при прохождении границ - чтобы время в пункте пропуска по возможности было минимальным. На выезд проблем вообще нет. На въезде нужно сохранить баланс между быстрым пропуском, оформлением и не допустить ввоз в страну запрещенных веществ или того, что может нанести ущерб гражданам. Этот баланс мы стараемся соблюсти", - сказал он.

По его словам, это подтверждают результаты правоохранительной деятельности таможенных органов.

В рамках противодействия попыткам ввоза в страну товаров, создающих угрозу национальной безопасности, жизни и здоровью граждан, пресечен незаконный ввоз через границу порядка двух тонн наркотиков и психотропов.

Таможенные органы полностью перешли на удаленное оформление грузов в центре электронного декларирования. Данный формат активно применяется и для товаров личного пользования.

Таможенные органы Беларуси в данном вопросе стали первыми на пространстве Евразийского экономического союза. Так, оформление импортных товаров сегодня осуществляется в течение 2 часов, оформление транзитных занимает 10 минут, а экспортных - всего 5 минут.