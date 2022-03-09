Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с наследным принцем Абу-Даби

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. Во время телефонного разговора обсуждались двусторонние отношения между Беларусью и ОАЭ, а также ситуация в регионе - в центре Европы и в Украине.

