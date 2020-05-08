3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
Телефонный разговор президентов Беларуси и Таджикистана
Теплыми поздравлениями в адрес друг друга и народов обеих стран по случаю 75-летия Великой Победы сегодня в телефонном разговоре обменялись президенты Беларуси и Таджикистана. Кроме того, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудили состояние двусторонних отношений и подчеркнули важность их дальнейшего развития, эффективной реализации совместных проектов. Речь также шла о текущей обстановке на фоне пандемии коронавируса. Лидеры стран обменялись опытом работы и принимаемых мер в борьбе с распространением инфекции.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все