Телеверсия интервью Александра Лукашенко телекомпании NBC 15 октября в 19:00 на "Беларусь 1"

ПрезидентВладимир Путин и руководство России никогда не ставили перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил накануне в Астане, отвечая на вопросы американской телекомпании NBC. Президент дал основательное интервью этому известному и влиятельному американскому СМИ.



Александру Лукашенко был задан вопрос относительно того, велика ли вероятность, что президент России решит использовать ядерное оружие.



"Самое главное, своего собеседника и даже противника не загоняйте в угол. Поэтому не надо переходить те линии, как россияне говорят, красные линии. Нельзя их переходить. Что касается ядерного оружия, любое оружие для чего-то ж создается. Есть оружие - ясно, что оно создается для применения. Россия четко обозначила свою позицию: не дай бог будет нападение на территорию Российской Федерации, в этом случае Россия может при необходимости использовать все виды оружия", - отметил глава белорусского государства.



"Что касается подтекста Вашего вопроса, никогда, в том числе и Президент Путин, руководство России не ставило перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет", - подчеркнул Александр Лукашенко.



Полную телеверсию интервью Александра Лукашенко американской телекомпании NBC смотрите сегодня вечером на "Беларусь 1" в 19:00

