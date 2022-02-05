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Телеверсия интервью Александра Лукашенко Владимиру Соловьеву 7 февраля на "Беларусь 1"
Сегодня в эфире новый фрагмент интервью Президента Беларуси Владимиру Соловьеву. Съемка проходила накануне во Дворце Независимости. И этот разговор длился почти 2 часа.Об отношениях с соседями и друзьями, о многовекторности и предательстве. А также отечество от Минска до Владивостока, сравнение Президента с сингапурским политическим деятелем Ли Куан Ю (одним из авторов "экономического чуда"), события августа 2020 и непростое поствыборное время. Это нужно видеть.
Интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко журналисту ВГТРК Владимиру Соловьеву
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Интервьюер назовет этот разговор с Александром Лукашенко "огненным".Было остро и неожиданно. Соловьев отметил, что кое-что зритель услышит впервые. Белорусского лидера журналист назвал открытым и мудрым руководителем. И в то же время жестким, если речь об убеждениях Президента. Телеверсию беседы Президента с Владимиром Соловьевым в нашем эфире мы покажем в понедельник.
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