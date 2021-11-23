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Телеверсия интервью Лукашенко для ВВС на второй строчке в трендах YouTube
Интервью белорусского Президента медиакомпании BBC уже второй день держит в напряжении все информационное поле, и не только нашей страны, но и зарубежья. Телеверсия общения Александра Лукашенко с британским репортером Стивеном Розенбергом - на второй строчке трендов YouTube. Очевидно, прямолинейность и открытость белорусского лидера подогревает интерес публики, но как бы открыто Президент ни отвечал, обвинительная риторика Запада неизменна. В который раз Александр Лукашенко развенчивает домыслы западного СМИ, в том числе о ситуации на границе и событиях в нашей стране в минувшем году. Очевидно, не дает покоя Западу и укрепление союзнических связей с Россией. Но курс на интеграцию вовсе не синоним поглощения. Президент подчеркивает: Беларусь не торгует суверенитетом!
А. Лукашенко: Вопрос о едином президенте в Союзном государстве не стоит в повестке дня
Без сомнений, инициатива в беседе была за Александром Лукашенко, как бы ни перебивал и ни настаивал британский репортер на своих формулировках. В эфире ВВС - ожидаемо - показано не все, хотя белорусская сторона была и остается приверженной показу интервью "без купюр" - британец получил от нашего Президента такое приглашение. Судя по многочисленным откликам в интернете, спрос на информацию от первого лица большой.
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