Телеверсия интервью Лукашенко для ВВС на второй строчке в трендах YouTube

Интервью белорусского Президента медиакомпании BBC уже второй день держит в напряжении все информационное поле, и не только нашей страны, но и зарубежья. Телеверсия общения Александра Лукашенко с британским репортером Стивеном Розенбергом - на второй строчке трендов YouTube. Очевидно, прямолинейность и открытость белорусского лидера подогревает интерес публики, но как бы открыто Президент ни отвечал, обвинительная риторика Запада неизменна. В который раз Александр Лукашенко развенчивает домыслы западного СМИ, в том числе о ситуации на границе и событиях в нашей стране в минувшем году. Очевидно, не дает покоя Западу и укрепление союзнических связей с Россией. Но курс на интеграцию вовсе не синоним поглощения. Президент подчеркивает: Беларусь не торгует суверенитетом!