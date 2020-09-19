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Телеверсию встречи президента с политическим активом страны смотрите сегодня в 19:20
О ситуации внутри страны, "режиссерах" неудавшегося "цветного переворота" и о том, что будем делать завтра. Об этом и не только наш президент Александр Лукашенко говорил на встрече с политическим активом страны. Телеверсию смотрите сегодня в 19:20 в нашем эфире.
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