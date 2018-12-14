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Телеверсию встречи Президента с представителями российских масс-медиа смотрите на "Беларусь1" и "Беларусь 24" в 21:00

Телеверсию встречи Президента с представителями российских масс-медиа смотрите сегодня вечером на"Беларусь1"и"Беларусь 24"в 21 час, в связи с чем "Панорама" выйдет в эфир в 20:30.

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