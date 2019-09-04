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Тема безопасности в центре внимания Президента Беларуси
От вопросов глобального мира до спокойной и безопасной жизни в регионе и внутри страны.
Эти темы Глава государства обстоятельно обсудил с секретарем Совбеза Беларуси. Особое внимание - работе белорусской милиции после недавнего большого совещания с силовым блоком, взаимодействию с нашими ключевыми партнерами и итогам недавних международных встреч. В вопросах безопасности, как еще раз отметил наш Президент, действовать необходимо сообща.
Белорусские правоохранители будут работать по-новому
Станислав Зась доложил Александру Лукашенко, что все проблемные моменты, озвученные Главой государства во время совещания с силовым блоком, уже доведены по всей вертикали власти до конкретных исполнителей. В разговоре с журналистами госсекретарь подчеркнул, Президент нацеливает только на конкретный результат.
Белорусско-российские военные учения пройдут осенью
Обсудили на встрече и подготовку к совместному с Россией военному учению "Щит Союза" - оно пройдет осенью. Глава государства поставил задачу в ближайшее время проверить состояние техники и вооружения, которые находятся на хранении.
Беларусь выстраивает отношения и с Россией, и с Западом
Подвели сегодня и итоги визита в Варшаву. Там состоялась встреча с участием высоких представителей США, Польши и Украины, которые отвечают за вопросы безопасности. Станислав Зась обозначил нашу позицию Беларуси - взаимоотношения с блоком НАТО - в том числе странами-соседями - развиваются не в ущерб сотрудничеству с Россией.
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