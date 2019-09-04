Тема безопасности в центре внимания Президента Беларуси

От вопросов глобального мира до спокойной и безопасной жизни в регионе и внутри страны.



Эти темы Глава государства обстоятельно обсудил с секретарем Совбеза Беларуси. Особое внимание - работе белорусской милиции после недавнего большого совещания с силовым блоком, взаимодействию с нашими ключевыми партнерами и итогам недавних международных встреч. В вопросах безопасности, как еще раз отметил наш Президент, действовать необходимо сообща.

Белорусские правоохранители будут работать по-новому

Станислав Зась доложил Александру Лукашенко, что все проблемные моменты, озвученные Главой государства во время совещания с силовым блоком, уже доведены по всей вертикали власти до конкретных исполнителей. В разговоре с журналистами госсекретарь подчеркнул, Президент нацеливает только на конкретный результат.

Белорусско-российские военные учения пройдут осенью

Обсудили на встрече и подготовку к совместному с Россией военному учению "Щит Союза" - оно пройдет осенью. Глава государства поставил задачу в ближайшее время проверить состояние техники и вооружения, которые находятся на хранении.



Беларусь выстраивает отношения и с Россией, и с Западом