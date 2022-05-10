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Тема государственного оборонного заказа Беларуси вынесена на совещание у Лукашенко

Тема государственного оборонного заказа Беларуси вынесена на совещание у Лукашенко

Государственный оборонный заказ Беларуси на 2022 год стал темой совещания у главы государства Александра Лукашенко, сообщает БелТА.

"В широком составе обсудят, что сегодня может предложить отечественный производитель нашей армии", - уточняет Telegram-канал "Пул Первого".

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