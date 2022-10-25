Тему кибербезопасности обсудят на совещании у Лукашенко с участием ОАЦ

О кибербезопасности пойдет сегодня речь во Дворце Независимости на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко,пишет БелТА



"На совещании в узком кругу руководитель ОАЦ (Андрей Павлюченко. - Прим. БелТА) представит проект указа, который должен определить правовую основу создания национальной системы обеспечения кибербезопасности", - информирует Telegram-канал "Пул Первого".



Это было поручение Президента.