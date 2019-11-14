Темы пограничного взаимодействия Беларуси и России обсуждают во Дворце Независимости

Безопасность, международные обязательства и геополитика. Темы пограничного взаимодействия Беларуси и России сегодня в центре внимания Главы государства. География вынуждает нашу страну работать в этом направлении особенно внимательно. Центральноевропейский перекресток транзитных путей, с одной стороны, открывает возможности, с другой - несет угрозу распространения преступности. Позиция Беларуси из года в год остается ясной и прозрачной для мирового сообщества. На площадках крупнейших международных организаций продвигаются инициативы по противодействию нелегальной миграции, также ставятся барьеры распространению наркотиков, оружия и боеприпасов. Работа эта комплексная и требует четкой координации с российскими партнерами.







Еще в середине 90-х страны договорились совместными усилиями охранять западные рубежи Союзного государства, в то же время предоставив максимальную свободу передвижения своим гражданам. Редакция договора утверждалась каждые пять лет, и сегодня настало время усилить и актуализировать документ. Об этом госсекретарь Совбеза рассказал журналистам по итогам доклада. Также в ходе доклада обсудили проблемы пограничных очередей грузового автотранспорта и взаимные обязательства Беларуси и России по различным вопросам.



