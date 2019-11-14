3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Темы пограничного взаимодействия Беларуси и России обсуждают во Дворце Независимости
Безопасность, международные обязательства и геополитика. Темы пограничного взаимодействия Беларуси и России сегодня в центре внимания Главы государства. География вынуждает нашу страну работать в этом направлении особенно внимательно. Центральноевропейский перекресток транзитных путей, с одной стороны, открывает возможности, с другой - несет угрозу распространения преступности. Позиция Беларуси из года в год остается ясной и прозрачной для мирового сообщества. На площадках крупнейших международных организаций продвигаются инициативы по противодействию нелегальной миграции, также ставятся барьеры распространению наркотиков, оружия и боеприпасов. Работа эта комплексная и требует четкой координации с российскими партнерами.
Еще в середине 90-х страны договорились совместными усилиями охранять западные рубежи Союзного государства, в то же время предоставив максимальную свободу передвижения своим гражданам. Редакция договора утверждалась каждые пять лет, и сегодня настало время усилить и актуализировать документ. Об этом госсекретарь Совбеза рассказал журналистам по итогам доклада. Также в ходе доклада обсудили проблемы пограничных очередей грузового автотранспорта и взаимные обязательства Беларуси и России по различным вопросам.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Современный дизайн и безопасность: в Заводском районе Минска открыли обновленный ЗАГС
Перевозчики хорошо сэкономят: новый участок дороги от Логойска до Плещениц открыли для движения
Вблизи границы с Польшей трое белорусов попались с беспилотником
Белорусские таможенники нашли в вещах литовца патроны к огнестрельному оружию
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов