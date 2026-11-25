В интервью французскому журналу Le Point Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не считает себя диктатором.

Отвечая на вопрос, имеет ли для Президента Беларуси значение, что на Западе его считают автократом или диктатором, глава белорусского государства сказал: "То, что в моей политике присутствуют нотки авторитаризма, это правда. У нас власть такая. У вас (во Франции. - Прим. ред.) тоже жесткая система власти. У нас - еще жестче. По Конституции".

Александр Лукашенко пояснил, что это касается управления, политического устройства в Беларуси, где Президент отвечает практически за все. "Все сходится на Президенте: кадровая политика, определение внешней и внутренней политики. По нашей Конституции", - сказал он.

Президент рассказал, что подобные сильные президентские полномочия были необходимы, чтобы "слепить, выстроить наше государство" в 1990-е годы после обретения независимости: "Я же не имел этой власти, когда меня избрали. У нас парламент имел большую власть и так далее. И любые мои попытки изменить что-то для нормальной жизни людей наталкивались на сопротивление в парламенте. Как в США примерно (речь о Конгрессе, который наряду с Президентом также обладает сильными полномочиями. - Прим. ред.), не говоря по сути о политике Трампа и моей. Невозможно было работать".

Тогда, в 1996 году, глава белорусского государства вынес вопрос о политическом устройстве страны на референдум. "Народ принял эту Конституцию, по которой мы живем. Поправки мы вносили в эту Конституцию. Народ голосовал, - сказал белорусский лидер. - Есть результаты. Я в этом плане действовал (правильно/неправильно) как мог. То, что вы видите, это все создано при нынешней президентской власти".

Возвращаясь к сути вопроса, Александр Лукашенко обратился к термину "авторитаризм" относительно его президентских полномочий и стиля правления: "Авто- (от греческого autуs ("сам"). - Прим. ред.). Человек во многом определяет. Поэтому элементы этого есть".

Но глава белорусского государства при этом отрицает, что является диктатором. "То, что Лукашенко диктатор, - это глупость полная. Даже Макрон (он же не диктатор), имея ядерное оружие, имея мощь такую - почти 3,5 трлн ВВП долларов (Франции. - Прим. ред.), - его диктатором не назовешь. Он не может продиктовать миру что-то. А я что могу? У меня нет такого ресурса, чтобы диктовать, - заявил Президент. - Поэтому я никакой не диктатор. Это чисто такое - меня обозвали журналисты, наверное, с подачи какого-то политика, не очень подумав о том, что сказали. Поэтому я себя, свою политику и власть так оцениваю. Да, у меня большие полномочия".

Один из вопросов во время интервью также касался прошедших в 2020 году в Беларуси президентских выборов, которые, как сказала интервьюер Анн Нива, многие в европейских странах сочли не совсем честными.

"Уже "не совсем"? Раньше говорили "вообще не честные". Я рад, что "не совсем" уже", - сделал ремарку Александр Лукашенко.

Что касается негативных оценок честности выборов, Президент прокомментировал подобные заявления следующим образом: "Это дело вкуса. У вас данных о том, что это было честно/нечестно, нет. Кроме "нечестных", с вашей точки зрения, результатов выборов, о которых у нас законно, по Конституции известила Центральная избирательная комиссия. Вот они - эти данные. Других нет. Там сомнения какие-то, мнения и прочее… Но я же опытный политик. Я к этому отношусь спокойно. Ну, хотите вы считать нечестными, ну ладно".