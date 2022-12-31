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Топ-5 фраз Лукашенко в уходящем году

В Беларуси составили топ-5 фраз Александра Лукашенко в уходящем году. Об этом пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала в эфире телепередачи "Добрай ранiцы, Беларусь!" на "Беларусь 1", пишет БелТА.

"Мы в этом году впервые, опросив огромное количество людей, с которыми работаем, - журналистов, наших политических обозревателей, руководителей СМИ, блогерское сообщество, Telegram-сообщество, - спросили, что из выступлений Президента для них было самым ярким, знаковым и запоминающимся. Мы попросили сделать топ-10. Но ни один человек из тех, кого мы попросили, не вложился в топ-10. У всех было как минимум топ-15, топ-20. Потому что ярких фраз было очень много. И фразы эти были самыми разными. На самом деле основные фразы пересекались и присутствовали практически у всех. И через эти фразы очень ярко и отчетливо прослеживаются наши тенденции этого года", - рассказала Наталья Эйсмонт.

Она озвучила топ-5 фраз белорусского лидера в уходящем 2022 году. Безусловный лидер - фраза "Наша сила в единстве, и нам есть за что бороться, и есть что терять".

Вторая фраза: "Мир - это абсолютная ценность для белорусов, и нам надо сохранить его".

Третья фраза из основных, и об этом Президент говорил не раз, что формула проста - каждый должен заниматься своим делом.

И еще две популярные фразы: "Доллары на хлеб не намажешь" и "Не дадим Европе замерзнуть". С последней, кстати, начался большой новый проект по колке дров.

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