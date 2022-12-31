Топ-5 фраз Лукашенко в уходящем году

"Мы в этом году впервые, опросив огромное количество людей, с которыми работаем, - журналистов, наших политических обозревателей, руководителей СМИ, блогерское сообщество, Telegram-сообщество, - спросили, что из выступлений Президента для них было самым ярким, знаковым и запоминающимся. Мы попросили сделать топ-10. Но ни один человек из тех, кого мы попросили, не вложился в топ-10. У всех было как минимум топ-15, топ-20. Потому что ярких фраз было очень много. И фразы эти были самыми разными. На самом деле основные фразы пересекались и присутствовали практически у всех. И через эти фразы очень ярко и отчетливо прослеживаются наши тенденции этого года", - рассказала Наталья Эйсмонт.