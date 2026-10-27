Товарооборот, проекты и инвестиции: итоги встречи Президента с главой Санкт-Петербурга

Краткий пересказ от ИИ

Высокий уровень товарооборота, потенциал совместных проектов и полное политическое взаимопонимание.

Президент 27 октября во Дворце Независимости принял губернатора Санкт-Петербурга. Говорили о цифрах: около 3 млрд долларов в год - к такому региональному сотрудничеству стоит стремиться. Свою роль здесь сыграл и исторический момент, и современное развитие деловых связей, над которыми работают обе стороны.

Встреча Президента с губернатором Санкт-Петербурга

Самый северный из всех ключевых партнеров. Огромный товарооборот с Санкт-Петербургом для Беларуси – не потерянный стандарт с советского времени, несмотря на общесоюзную систему разделения труда.

Именно белорусы были ключевыми поставщиками для северо-запада РСФСР. Минский подшипниковый, тракторный заводы поставляли комплектующие. Товары практически всей легкой промышленности привозились из Беларуси: ткань, обувь, белье, не говоря уже про продукты питания. Ленинградская область не производила и не может производить много в силу климата.

Сейчас кооперационные связи почти не утратили свою силу, но всегда есть куда стремиться. Поэтому Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, в Минске частый гость. Начнут диалог не с экономики, а личного приятного момента: Александра Дмитриевича наградят орденом Почета.

"Приятно начинать с приятного, - сказал глава государства, встречая высокого гостя. - Награда нашла своих героев, как у нас говорят".

"Большая честь для меня и для нашего города. Благодарю Вас", - ответил Александр Беглов, принимая орден Почета.

Минск - Санкт-Петербург: перспективы сотрудничества

Связи Беларуси с Санкт-Петербургом более чем существенные. В прошлом году товарооборот приблизился к 3 млрд долларов. Есть перспектива добавить еще миллиард. 40 % нашего экспорта занимают продукты. Дальше по списку идут тракторы, коммунальная техника, лифты, мониторы и интегральные схемы. Текстиль, трикотаж, мебель, бумага - есть прямые сети с белорусскими брендами.

Точки роста сотрудничества

"Пора возвращаться к советской практике, когда Беларусь отвечала за Калининград, Питер, Московскую область, частично Москву (она огромная, особенно сейчас, думаю, что мы вряд ли справимся с таким гигантским объемом). Но сотрудничать нам прежде всего надо с этими регионами. Ответственность была в том, что все, чего не было в Ленинграде и области, особенно в Калининграде, мы обязаны были произвести и поставить", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Наши возможности вы прекрасно знаете. Будьте уверены, что все, что пообещали, мы сделаем. И в сфере машиностроения, и ремонта лифтов, продовольствия. Все, что нужно Ленинграду и мы можем, мы должны это делать. Я очень рад, что Президент России воспринимает такую формулу, что тесно должны сотрудничать в этом плане, - сказал глава государства. - Был Воробьев недавно (встреча с губернатором Московской области Андреем Воробьевым в июне 2026 года. - Прим. ред.). Я вижу у него настрой очень хороший на наше сотрудничество. Но я же не забываю, что у нас есть соседи - Брянск, Смоленск, Псков. От бога они. И если мы чем-то можем помочь, мы будем помогать".

Президент в этой связи напомнил, как на недавней встрече с губернатором Брянской области в шутку сказал: "Еще надо разобраться, чья Брянская область". "Тут начали подкручивать, что я чуть ли не Брянскую область требую от Бориса Вячеславовича (посол России в Беларуси Борис Грызлов. - Прим. ред.) отдать. Да нет, у меня этого нет абсолютно, - отметил глава государства. - Неизвестно еще, что в ближайшее время, через несколько лет, будет с этими разными границами. Может, вообще люди их признавать не будут, будут свободно перемещаться в мире. Дай бог, чтобы так было, господь поможет. Поэтому у меня нет такой зацикленности на том, что чья-то там земля. Там, где люди живут, - пусть живут. Не надо мешать. Жизнь наша людская выведет туда, куда надо. Поэтому я понимаю, что в Брянске, Смоленске и Пскове (они и вам не чужие люди - ваши тоже соседи) - это наши люди. Мы для них всегда открыты. Просто двери настежь, и мы должны обязательно поддерживать и помогать им".

Ставка на развитие совместного производства

Александр Беглов во время встречи передаст Александру Лукашенко слова благодарности и наилучшие пожелания от жителей Санкт-Петербурга. А в разговоре с журналистами расскажет, благодаря чему удается устойчиво наращивать товарооборот.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (Россия):

"Секрет во всем этом очень простой. Александр Ильич говорил, что надо уходить от формулы "покупатель-продавец", а надо просто заниматься вопросами операции промышленности, что мы за последние три года успешно это и сделали. Это касается и, безусловно, нашей промышленности, промышленности Республики Беларусь. Для нас очень важны интеграция, совместное производство определенной продукции, которая дает нам возможность повышать такой товарооборот".

Минск - Санкт-Петербург: перспективы сотрудничества

Если в цифрах на сегодня: за январь - август этого года товарооборот превысил 1,8 млрд долларов, что на 10 % больше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом сальдо для Беларуси положительное. Отечественный экспорт в российский город - почти на 636 млн долларов больше импорта.

Детальное обсуждение совместных проектов продолжилось в правительстве. Делегацию принял премьер-министр. Вместе с ним и прошло заседание совета делового сотрудничества. Приоритетным направлением остается промышленный сектор.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

"Промышленная кооперация - это такие предприятия, как Могилевлифтмаш, "Невский Лифт". У нас создано совместное предприятие и довольно неплохо, работает с выходом уже в следующем году на объем тысячи лифтов для потребностей как самого Санкт-Петербурга, так и на другие регионы Российской Федерации. Конечно же, мы работаем по поставке пассажирской техники".

Треть пассажирской техники Санкт-Петербурга сделана в Беларуси

Из пассажирской техники, которая ездит по питерским улицам, треть белорусского производства. Электробусы, троллейбусы, автобусы, бегают по Санкт-Петербургу и белорусские трамваи "Метелица". Правда, на местном уровне произошел ребрендинг (их стали с учетом "культурного колорита" называть "чижиками". Сейчас в тренде автобусы на газомоторном топливе и троллейбусы с автономным ходом. Так или иначе, белорусская техника поставляется в Санкт-Петербург объемно и регулярно.

Николай Рогожник, генконсул Беларуси в Санкт-Петербурге:

"Что касается пассажирской нашей техники, техники ПОЖСНАБа Санкт-Петербург сегодня активно ее приобретает. По заказу города произвели лестницу 52 м, т.е. самая высокая, которая на сегодняшний день используется в регионе. Помимо этого, город заказал у "Амкодора" с учетом специфики узких улиц и дворов новый вид погрузчика - это малогабаритный погрузчик "Амкодор". Мы в пятницу 23-го числа на российском "Промышленнике" в Санкт-Петербурге передали первые образцы городу.

Заседание совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга

По итогам заседания стороны подписали документов. Среди ключевых - дорожная карта по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, соглашение в сфере туризма.

Основной поток людей, к слову, едет смотреть не на белые ночи, а наоборот к нам, в Минск. И каждый год туроператоры отмечают рост спроса примерно на 20 %. Приезжают не только в столицу, но и региональные города. Брест в списке мест, где в этой поездке будет и сам губернатор. Глава государства подчеркнул особую значимость такого решения.

Губернатор Санкт-Петербурга посетит Брестскую крепость

"Преклонить колено, как у нас говорят, почтить память героев Брестской крепости - это очень важно. Это показательно, Борис Вячеславович (Грызлов. - Прим. ред.), для наших украинских друзей и товарищей. Рано или поздно люди поймут, что могут потерять и что теряют в Украине, а вот этот пример Брестской крепости - там сражались все. Больше всего там было русских людей, белорусов, украинцы там были и даже из Центральной Азии люди воевали", - сказал Александр Лукашенко.

Встреча Президента с губернатором Санкт-Петербурга

Живут в Беларуси и люди, которые пережили блокаду Ленинграда. По официальным данным, на начало 2026 года их было 167 человек. Встретится с ними тоже в планах делегации. Потому что вот так переплетенные судьбы россиян и белорусов и составляют суть нашего этнического кода. А это уже фундамент для проектов в любой сфере, понимая, что сотрудничество будет долгосрочным.