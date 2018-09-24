Три встречи во Дворце Независимости. Начало рабочей недели у Главы государства выдалось насыщенным

Начало рабочей недели выдалось насыщенным у Главы государства. Сразу три встречи состоялись во Дворце Независимости. О криминогенной ситуации Президенту докладывал Министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Так, на 3 % уменьшено число потерпевших от преступлений, улучшилась и защита пожилых граждан. Именно динамика по основным направлениям борьбы с преступностью интересовала сегодня Александра Лукашенко. Особое внимание лидер потребовал уделить борьбе с бытовым насилием, в частности, на селе. По статистике, именно эти преступления отличаются особой жестокостью, их сложно предотвратить. Также Президента интересовали борьба с экономическими преступлениями, коррупцией и законодательные инициативы министерства в сфере противодействия незаконной миграции. Отдельным пунктом доклада Игоря Шуневича также стала ситуация в хоккейном клубе "Динамо-Минск".

Отвечая на вопросы журналистов, Игорь Шуневич отметил, что министерство активно включилось в наведение порядка в Оршанском крае. И этот опыт планируют распространить и на другие средние белорусские города. Министр также проанонсировал изменения в миграционное законодательство и интеграцию Федерации хоккея с клубной базой. Обе инициативы пока без деталей, но революционных перемен ждать не стоит. Также Игорь Шуневич уточнил, как именно иностранные полицейские помогут отечественным на предстоящих II Европейских играх в Беларуси. Коллег привлекут исключительно как экспертов.

А вот сфера, где всем силовым органам поручено проявить максимальную слаженность и результат - пресечение незаконного трафика в Беларуси оружия и боеприпасов. Особенно с южного направления. С 2014 года на белорусско-украинском участке границы участились факты задержания крупных арсеналов, которые включают в том числе тяжелое автоматическое оружие. Только за лето этого года на границе изъято более 100 единиц.

Тема усиления южного участка границы, особенно за счет мобильных и подготовленных маневренных групп, сегодня стала ключевой на встрече Президента с Госсекретарем Совета безопасности Станиславом Засем и Председателем Пограничного комитета Анатолием Лаппо. Поручение разработать план модернизации белорусский лидер дал еще в июне после тщательного анализа ситуации и личной инспекции Брестской погрангруппы. Однако предложенное сегодня во многом механическое расширение погранслужбы примерно на тысячу человек не было поддержано Главой государства. Президент поручил до конца года буквально определиться по каждому человеку. Главные критерии: эффективность и отдача от каждого нового подразделения. При этом модернизация должна вестись как за счет излишних управленческих, тыловых и вспомогательных должностей в самом комитете, так и за счет перераспределения силовиков. Например, из кадрового ресурса Вооруженных Сил. Именно такой рачительный подход обеспечит защиту границы, но не приведет к серьезному росту общего числа силовиков в масштабах страны, уверен Президент.

Как сообщил госсекретарь Совета безопасности по итогам доклада Президенту, необходимость усиления погранведомства назрела давно. Численность пограничников неизменна уже 4 года, притом что за этот срок количество застав и постов выросло на два десятка. Впрочем, по поручению Президента план модернизации еще раз пересчитают и уточнят по каждому подразделению и каждой штатной единице. Учтут даже характер местности и возможные сценарии реагирования.