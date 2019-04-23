Триумф наших тяжелоатлетов на чемпионате Европы. Церемония награждения во Дворце Независимости

19 наград, два рекорда Европы, 15 рекордов Беларуси и второе место в медальном зачете! Такой триумфальный результат показала сборная Беларуси по тяжелой атлетике на чемпионате Европы в Батуми. Планку подняли высоко - достойное выступление и как итог - признание на самом высоком уровне. Лучшие сегодня получили госнаграды из рук Президента. Впрочем, были в нынешнем чемпионате и спорные моменты. Даже в таком, казалось бы, объективном виде спорта, нашлось место для человеческого фактора. Наша команда лишилась нескольких медалей и рекордов. Сказались и отголоски прошлого. Из-за допинговых скандалов наши тяжелоатлеты пока имеют только две квоты на Игры в Токио, хотя при ином раскладе могли бы рассчитывать на большее количество наград. И все же сегодня говорили о результатах медальных. Атмосфера хоть и торжественная, но располагала к открытой и непринужденной беседе.



Из Дворца Независимости - репортаж Илоны Красутской.





Это был самый успешный чемпионат Европы в истории.

19 наград, два рекорда Европы, 15 рекордов Беларуси и второе место в медальном зачете! В копилке нашей сборной оказались 8 больших наград, среди которых 3 золота, 2 серебра и 3 бронзы. И еще 11 малых медалей за результаты, показанные в отдельных упражнениях.

С золотом на родину вернулись Дарья Наумова, Евгений Тихонцов и Геннадий Лаптев.

В Республиканском центре олимпийской подготовки "Стайки" сейчас проходят почти все сборы наших тяжелоатлетов. Буквально вчера национальная команда вышла из пятидневного отпуска после чемпионата Европы. Эдуарду Зезюлину - 20-ть, и он отличный атлет на перспективу. На Европе стал четвертым, подняв по сумме двоеборья 423 килограмма. Это не может не вселять оптимизм.

Но перспективных спортсменов в нашей команде гораздо больше.

Очень много молодых, которые уже настраиваются на Игры в Париже в 2024-м, а не ближайшие в Токио. По словам тренерского штаба, задача может быть грандиозной, 8-10 медалей! Тяжелая атлетика регулярно приносит стране олимпийские медали. На прошлой - серебряные взяли Вадим Стрельцов и Дарья Наумова.

Виктор Шершуков, главный тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике: "

Это великолепно все, чувствуется и болельщиков поддержка, это здорово. Но, вы видите, мы абсолютно не расслабляемся, мы уже забыли про Европу. Идет планомерная работа дальше. Мы все-таки план ставим выступление в этом году на мире в Таиланде. Поэтому не знаю, как она выльется в медали, но то, что все спортсмены, костяк которых выступал на Европе, плюс те, которые по индивидуальным планам готовятся, должны еще добавить и быть в кондиции на 10 процентов выше, чем на Европе, на мире".



Это уже добрая традиция - приглашать во Дворец Независимости и чествовать победителей.

Сегодня здесь наши триумфаторы - национальная сборная по тяжелой атлетике и тренерский состав. Некоторые спортсмены, как Дарья Наумова и

уже видели эти интерьеры, были в числе приглашенных накануне и по следам успешных выступлений в Рио. Но для них тоже было много нового, ведь экспозиции Дворца Независимости постоянно меняются.





Спортсмены и тренеры узнали историю статусного здания, посетили основные залы.



Например, Зеленый, где состоялись известные всему миру переговоры "нормандской четверки". Для яркого фото некоторые даже сели за стол переговоров. Триумфаторы континентального форума в Батуми увидели также Каминный зал, а он - рекордсмен по количеству принятых гостей. За год здесь проходят до 200 мероприятий.

К серебру Олимпиады в Рио-де-Жанейро и чемпионата мира в Ашхабаде Дарья Наумова добавила золотую награду континентального первенства. Даша во всех смыслах сильная девушка.

Но когда она вот так, в платье и на шпильках, обывателю вообще трудно представить, что берет вес почти вдвое больше собственного. В Батуми завоевала титул чемпионки, взяв вес по сумме двух упражнений 242 килограмма. Ко всем регалиям сегодня добавилось почетное звание "Заслуженный мастер спорта".

Обладателем медали "За трудовые заслуги" стал и тренер Валерий Сизенок. Молодой специалист, но уже воспитал спортсменов высокого класса. Его подопечная не только Дарья Наумова, но и еще один золотой призер Евгений Тихонцов. Тренеры национальной сборной Виктор Шершуков и Валентин Короткин сегодня также удостоены благодарности Президента.

Титул лучшего тяжелоатлета континента и у гомельчанина Евгения Тихонцова в весовой категории до 96-ти килограммов.

. Общий результат - 400 килограммов. А его коллега-одногодка Геннадий Лаптев в 20 лет стал чемпионом Европы в весовой категории до 61 килограмма.

Несмотря на занятость, прошедший чемпионат Европы Глава государства посмотрел от начала до конца. Выступления наших спортсменов Александр Лукашенко анализировал исходя из личного опыта. Президент сам не понаслышке знает во всех смыслах этот тяжкий труд, ведь раньше серьезно увлекался борьбой.

В Батуми наши атлеты заработали важные очки для отбора на Олимпийские игры в Токио

Плюс ко всему, в Батуми наши атлеты заработали важные очки для отбора на Олимпийские игры в Токио. Это сейчас наши спортсмены в строю на международных соревнованиях, а пару лет назад ложкой дегтя стали допинговые скандалы. И вот на ближайшую Олимпиаду дают всего две лицензии - по одной у мужчин и женщин. Но поговаривают, что летом эту цифру международный тяжелоатлетический союз увеличит вдвое.

Эта встреча - хороший повод за чаепитием поговорить о развитии спорта, существующих проблемах. Среди угощений на столе и знаменитый президентский шоколад без сахара - такой уж точно можно спортсменам! Но подсластить жизнь и Президенту, и всей стране может только высокая планка - очередные победы наших атлетов.

Разговор получился обстоятельным. Во-первых, это детальный разбор прошедшего чемпионата Европы.

Континентальный форум в Грузии получился для нас не только триумфальным, но и драматичным.

Так, по мнению тренеров, из-за спорных судейских решений, команда не досчиталась трех наград. Наиболее вопиющий случай - незасчитанная

. Судьи лишили олимпийского чемпиона нового рекорда Беларуси.

Увы, субъективность всегда будет в любом судействе. Но главное, что услышали сегодня наши спортсмены, - их интересы всегда будут отстаивать на высшем уровне. Несмотря на все события, атмосфера в команде, как и во время сегодняшней встречи, позитивная. Глава государства часто угощает мировых лидеров, известных политиков и звезд брендированной продукцией. Это и

, его тоже попробовали сегодня спортсмены. Известно, что угощали и фирменными напитками. Какими, эта информация осталась за кадром. Но все наслышаны о натуральных соках марки "Президент". Оценили сегодня и спортсмены, и тренерский состав еще одно блюдо по фирменному рецепту - сало.

Впереди у наших атлетов - большая работа. И не только над собой. Старожилы команды - олимпийский чемпион Пекина Андрей Арямнов и Вадим Стрельцов, серебряный призер Олимпиады в Рио, на своем опыте помогают подрастающим атлетам. Проводят мастер-классы, тренируют преемников.

Впрочем, новые имена в тяжелой атлетике - перспективных спортсменов отбирают по всей стране. Об уровне и значимости белорусской школы говорит и предстоящий международный турнир по тяжелой атлетике памяти двукратного олимпийского чемпиона Александра Курловича.

В Гродно в ноябре соберутся мировые звезды тяжелой атлетики. По уровню такой турнир сопоставим с чемпионатом мира.

Хочется верить, что триумф наших тяжелоатлетов, в том числе, настроит на победную волну и остальных спортсменов. Совсем скоро важный экзамен дома -

. Конечно, нам очень хочется гордиться своими людьми. Тогда и настроение совсем другое, повод для хороших новостей и пересказов о том "ох, как выступили наши"!

О том, что спорт - это наша идеология, Президент говорит постоянно. Государственный флаг на пьедестале, гимн страны не только укрепляют имидж Беларуси на мировой арене, но и чувство гордости за наших спортсменов. Для развития спорта в Беларуси сделано и продолжают делать немало. От спортсменов требуется одно - результат, разумеется, за который не стыдно. Действительно, подтверждением успеха может стать новая церемония, если сюда,