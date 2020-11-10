Цены на рынке и качество услуг ЖКХ президент обсудил с председателем Федерации профсоюзов

Интересы народа и работников разных сфер должны иметь приоритетное значение. Об этом сегодня заявил президент на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси.

Власть будет поддерживать интересы объединений рабочих на всех уровнях

Это жесткая позиция, учитывая то давление, которое испытывают официальные профсоюзы сегодня. Это характерно и для всей страны в целом. В таких условиях, отметил Александр Лукашенко, не надо ни перед кем оправдываться: следует продолжать эффективную работу.









Власть гарантирует профсоюзам поддержку

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"А профсоюзы, поскольку они заняли жесткую определенную позицию, на них осуществлялся и осуществляется этот накат. Поэтому надо к этому спокойно относиться. Кто-то уйдет из профсоюзов. Мизерное количество по сравнению с той численностью, которая у вас есть. Кто-то захотел выйти - пусть выходит. Это дело каждого. Кто-то захотел уехать - пусть уезжает, не надо никого держать. Вот сегодня пришла информация из Латвии. Некоторые туда уехали, позвали их туда. И где они сейчас живут в этой стране? В какой-то резервации за 2 с половиной доллара в день. Где миллионы, которые обещали, или хотя бы тысячи долларов?"

Александр Лукашенко акцентировал внимание на двух важных направлениях, которые касаются повседневной жизни. Первое - это мониторинг цен на потребительском рынке, чем уже успешно занимаются профсоюзы, и второе - сфера жилищно-коммунальных услуг, особенно их качество. На этом работа ФПБ не заканчивается. Еще одна важная метка - коллективные договоры. Президент потребовал расставить все точки над "i" в этом вопросе. Это же касается и профсоюзов в частных организациях.



Сегодня профсоюзы работают по широкому спектру задач. Отметим, что в ФПБ также готовят изменения в Трудовой кодекс, выступают за модернизацию постановления Совмина "Об оплате труда работников" и предлагают меры поддержки отдельных отраслей экономики в период пандемии.