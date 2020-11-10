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Цены на рынке и качество услуг ЖКХ президент обсудил с председателем Федерации профсоюзов
Интересы народа и работников разных сфер должны иметь приоритетное значение. Об этом сегодня заявил президент на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси.
Власть будет поддерживать интересы объединений рабочих на всех уровнях
Это жесткая позиция, учитывая то давление, которое испытывают официальные профсоюзы сегодня. Это характерно и для всей страны в целом. В таких условиях, отметил Александр Лукашенко, не надо ни перед кем оправдываться: следует продолжать эффективную работу.
Власть гарантирует профсоюзам поддержку
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
"А профсоюзы, поскольку они заняли жесткую определенную позицию, на них осуществлялся и осуществляется этот накат. Поэтому надо к этому спокойно относиться. Кто-то уйдет из профсоюзов. Мизерное количество по сравнению с той численностью, которая у вас есть. Кто-то захотел выйти - пусть выходит. Это дело каждого. Кто-то захотел уехать - пусть уезжает, не надо никого держать. Вот сегодня пришла информация из Латвии. Некоторые туда уехали, позвали их туда. И где они сейчас живут в этой стране? В какой-то резервации за 2 с половиной доллара в день. Где миллионы, которые обещали, или хотя бы тысячи долларов?"
Александр Лукашенко акцентировал внимание на двух важных направлениях, которые касаются повседневной жизни. Первое - это мониторинг цен на потребительском рынке, чем уже успешно занимаются профсоюзы, и второе - сфера жилищно-коммунальных услуг, особенно их качество. На этом работа ФПБ не заканчивается. Еще одна важная метка - коллективные договоры. Президент потребовал расставить все точки над "i" в этом вопросе. Это же касается и профсоюзов в частных организациях.
Сегодня профсоюзы работают по широкому спектру задач. Отметим, что в ФПБ также готовят изменения в Трудовой кодекс, выступают за модернизацию постановления Совмина "Об оплате труда работников" и предлагают меры поддержки отдельных отраслей экономики в период пандемии.
В целом отметим, что во главе работы Федерации профсоюзов Беларуси стоит забота о людях и рабочих на самых разных предприятиях и из различных сфер экономики.
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