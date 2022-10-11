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Церемония официальной встречи Александра Лукашенко прошла во Дворце нации в Душанбе
Церемония официальной встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном прошла в Душанбе во Дворце нации, сообщает БелТА.
Эмомали Рахмон встретил Александра Лукашенко на площади перед центральным входом во дворец.
Во время церемонии с участием роты почетного караула и военного оркестра Президент Беларуси приветствовал военнослужащих, а затем главы государств направились к официальным делегациям своих стран.
После окончания традиционного церемониала Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон ушли на двусторонние переговоры. Встреча пройдет сперва в узком составе, а затем в расширенном формате с участием членов делегаций.
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