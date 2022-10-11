Церемония официальной встречи Александра Лукашенко прошла во Дворце нации в Душанбе

Церемония официальной встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном прошла в Душанбе во Дворце нации, сообщает БелТА.

Эмомали Рахмон встретил Александра Лукашенко на площади перед центральным входом во дворец.

Во время церемонии с участием роты почетного караула и военного оркестра Президент Беларуси приветствовал военнослужащих, а затем главы государств направились к официальным делегациям своих стран.