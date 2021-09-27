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Туркменистан отмечает День независимости - А. Лукашенко поздравил Г. Бердымухамедова и народ страны с праздником

Сегодня Туркменистан отмечает самый главный из всех официальных праздников - День независимости.

Независимый Туркменистан начинал свое развитие в сложных экономических и социальных условиях. Будучи десятки лет в составе СССР, экономика Туркменистана имела сырьевую направленность. За годы суверенитета Туркменистан состоялся в качестве самостоятельного и динамично развивающегося государства, чьи внешнеполитический курс и политика безопасности строятся на принципах постоянного нейтралитета.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и народ страны с 30-летием независимости


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