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У "Беларусьфильма" новый руководитель. Кто им стал?
Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 марта согласовал назначение Дмитрия Семенова генеральным директором Национальной киностудии "Беларусьфильм", сообщает БЕЛТА.
До этого времени Дмитрий Семенов работал заместителем начальника управления культуры Минского горисполкома.
В декабре 2024 года Александр Лукашенко, назначая Руслана Чернецкого новым министром культуры, назвал позорищем то, что сегодня происходит в белорусском кинематографе.
"Из всех искусств для нас важнейшим является кино. И то, что происходит в нашем кинематографе, это просто позорище. Это недопустимо. Мы скатились, мы стали хуже выглядеть к тому советскому периоду, когда уделяли серьезное внимание кинематографу. Не скажу, что мы в этом не заинтересованы, но почему-то все хотят иметь деньги, но на выходе не хотят согласиться с тем, что надо иметь хороший фильм, картину хорошую. Обратите на это самое серьезное внимание", - поручил тогда глава государства.