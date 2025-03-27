У "Беларусьфильма" новый руководитель. Кто им стал?

"Из всех искусств для нас важнейшим является кино. И то, что происходит в нашем кинематографе, это просто позорище. Это недопустимо. Мы скатились, мы стали хуже выглядеть к тому советскому периоду, когда уделяли серьезное внимание кинематографу. Не скажу, что мы в этом не заинтересованы, но почему-то все хотят иметь деньги, но на выходе не хотят согласиться с тем, что надо иметь хороший фильм, картину хорошую. Обратите на это самое серьезное внимание", - поручил тогда глава государства.